Также диктатор назвал одну из главных проблем экономики РФ.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что нельзя бояться новых санкций против РФ, однако стоит быть готовыми ко всему. Об этом он сказал во время совещания с российскими чиновниками, передают росСМИ.

По его словам, высокая инфляция является одной из главных проблем сегодняшней экономики РФ.

"РФ нужно осуществить "мягкую посадку" в экономике: "придавить инфляцию", но не заморозить развитие", - отметил Путин.

Также он высказался о мобилизации в России. По словам Путина, россияне идут в армию добровольно.

"Если киевская власть занимается принудительной мобилизацией, людей, как собак ловят на улицах, то у нас ребята идут добровольно, сами идут. Они (украинцы - УНИАН) сейчас вылавливают 30 тысяч человек, а у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят", - добавил президент РФ.

Напомним, ранее военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман высказался об объемах мобилизационного ресурса России. Он отметил, чтобы избежать протестов, Россия пытается набрать добровольцев через контракты, предлагая им большие выплаты, однако, как говорит Гетьман, это не может продолжаться вечно.

"Ресурсов финансовых у россиян не хватит. Если приходится поднимать финансовое вознаграждение, то желающих становится меньше. И чтобы их держать на определенном уровне, надо снова поднимать выплату. Но сколько ее можно поднимать, тоже есть определенные разумные ограничения", - подчеркнул эксперт.

Санкции против России - последние новости

Ранее в Bloomberg объяснили, почему США пока не планируют вводить новые санкции против РФ. По информации журналистов, американская сторона хочет дать возможность провести переговоры между РФ и Украиной 15 мая прежде чем усиливать давление на Путина.

Однако если российский диктатор откажется от встречи с Зеленским или РФ не согласится на полное прекращение огня в четверг, лидеры ЕС будут призывать президента США выполнить угрозу ввести новые санкции против Москвы.

В то же время журналист Алекс Викхам заявил, что ультиматум Путину остается в силе. По его словам, речь идет о том, что Европа не изменила своих планов ввести новые санкции против России, если на фронте в Украине с 12 мая не заработает режим прекращения огня.

"Если Россия будет атаковать завтра (12 мая), ожидайте решительного ответа Европы и США, включая санкции, как было договорено в субботу. Пост Трампа и твит Зеленского не меняют того, что было договорено", - отметил журналист.

Вас также могут заинтересовать новости: