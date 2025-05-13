Отмечается, что девальвация гривни может замедлиться.

Во второй половине 2025 года гривня продолжит медленно девальвировать. На конец текущего года курс доллара в Украине может достигнуть отметки в 44 гривни.

Аналитики инвестиционной компании Dragon Capital в своем прогнозе считают, что девальвация гривни будет происходить медленнее, чем ожидалось.

При этом указано, что в 1 квартале НБУ позволил гривне укрепиться относительно доллара на 1,4% - до 41,5 грн/доллар после периода контролируемой девальвации. При этом отмечается, что укрепление украинской национальной валюты стало реакцией регулятора на высокую инфляцию, большие объемы внешнего финансирования, мировое ослабление доллара и сезонное снижение спроса на валюту.

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"Учитывая существенные объемы финансовой помощи, мы повысили прогноз резервов НБУ до 59 млрд долларов (с 41 млрд долларов) и снизили прогноз курса на конец года до 44 грн/доллар (-4,4% г/г; предыдущий прогноз - 45 грн/доллар)", - говорится в прогнозе.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что начало сезона налоговых выплат может повлиять на валютный рынок - предложение валюты может быть выше спроса. По его словам, стоит ожидать, что курсовые показатели межбанка и наличного рынка снова выровняются, а разница между курсами будет почти нулевой.

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