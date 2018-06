Сын олигарха из России снял клип о том, как продал Трампу грязное досье на Клинтон

Американские СМИ удивляются и спрашивают, о подлинных ли событиях расказывает видеоролик россиянина.

Певец и сын российского олигарха Эмин Агаларов был именно тем, кто устроил встречу Дональда Трампа-младшего, Пола Манафорта и Джареда Кушнера с людьми, связанными со спецслужбами России, которые обещали грязное досье на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Сегодня он выпустил музыкальный клип о тех событиях на песню с красноречивым названием «Got Me Good», то есть «Вы меня поймали».

Как пишет The New Yorker, в клипе мужчина в темной комнате (очевидно, российский хакер) следит за мониторами, на которых транслируется видео реальной встречи Агаларова с Дональдом Трампом. В конце концов, они действительно друзья. В 2013 году певец и его отец Арас Агаларов были партнерами Трампа в проведении конкурса «Мисс мира» в Москве. Кроме того, нынешний президент США ранее снимался в другом клипе сына российского олигарха на песню “In Another Life”. Далее в клипе Эмин обменивается чемоданами с актером, который изображает Трампа. А после этого они оба развлекаются на большой кровати с девушками.

«То, что Эмин Агаларов один из тех в мире, кто точно знает, что Трамп делал или не делал в Москве в 2013 году, делает это видео чем-то большим, чем просто глупым кривлянием», - пишет The New Yorker.

Он был главным компаньоном Трампа во время российской поездки и оставался с ним в московском отеле Ritz-Carlton, что напоминает о скандальном российском досье против Трампа, о существовании которого узнал бывший британский шпион.

«На первый взгляд, новое видео Агаларова кажется почти признанием: вот человек из эпицентра скандала воспроизводит события и поет Трампу, что тот нечестный», - пишет издание.

Героями клипа россиянина стали также Иванка Трамп, Джаред Кушнер, Хиллари Клинтон, Марк Цукерберг и даже порнозвезда Сторми Дениалз. Все они так или иначе фигурируют в политических скандалах, связанных с президентом США.