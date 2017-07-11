Трамп-младший выложил переписку, согласно которой россияне предлагали компромат на Клинтон

Сын президента США Дональд Трамп-младший обнародовал электронную переписку, из которой следует, что россияне действительно предлагали ему компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Во вторник Дональд Трамп-младший выложил в "Твиттер" переписку, сопроводив ее таким заявлением:

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"Стремясь к полной открытости, я публикую полную электронную переписку с Робом Голдстоуном о встрече 9 июня 2016 года. Первое сообщение от 3 июня 2016 года было прислано Робом и касалось просьбы от Эмина [Агаларова] - человека, которого я знал со времени конкурса красоты Мисс Вселенная 2013 года, проводившегося под Москвой. Эмин и его отец (Араз Агаларов - ред.) владеют очень уважаемой компанией в Москве. Я думал, что информация, которая у них есть - это компромат о Хиллари Клинтон. Вначале я хотел просто поговорить по телефону, но, когда это не получилось, мне сказали, что в Нью-Йорке будет женщина (с информацией), и попросили с ней встретиться.

Женщина, как она сама уже заявила публично, не была официальным представителем [российского] правительства. И, как мы уже сказали, у нее не было для нас информации, она хотела поговорить о политике усыновления и о списках Магнитского. Для контекста добавлю, что это произошло до того, как началась нынешняя озабоченность по поводу России. И, как заявил сегодня прессе Роб Голдстоун, встреча была "самой невероятной чепухой, которую я когда-либо слышал, и меня это по-настоящему взволновало".

Как следует из опубликованной переписки, Роб Голдстоун сообщил Трампу-младшему о наличии компрометирующих документов о связи Хиллари Клинтон с Россией по просьбе Эмина Агаларова, сына российского бизнесмена и владельца группы компаний Crocus Group Араза Агаларова.

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Как говорится в письме Роба Голдстоуна от 3 июня, некий "королевский прокурор" России встретился с Аразом Агаларовым и сообщил тому о наличии подобной компрометирующей информации.

Тема электронного письма от Голдстоуна указана как "Россия - Клинтон, конфиденциальная информация".

"Это часть кампании властей России с целью помочь Трампу победить на выборах", - говорится в том же письме Голдстоуна к Трампу-младшему.

"Похоже, у нас есть время в запасе, и если это то, о чем я думаю, то мне это нравится, особенно чуть позднее, летом", - написал в ответ Трамп-младший.

В пятницу New York Times написала, что за несколько месяцев до победы Трампа на президентских выборах его сын Дональд Трамп-младший, зять Джаред Кушнер и (на тот момент) глава избирательного штаба Пол Манафорт встретились в "Трамп-тауэр" с российским юристом Натальей Весельницкой, которая - согласно New York Times - "связана с Кремлем".

В воскресенье газета сообщила, что вчетвером они обсуждали компромат на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Она, по ее словам, лишь лоббировала отмену санкций против россиян в США.

В настоящее время и ФБР и конгресс США расследуют вмешательство России в президентскую кампанию в Соединенных Штатах и пытаются понять, вступали ли какие-либо члены команды Трампа в сговор с Кремлем.