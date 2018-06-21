Германия последней на Западе возьмет на вооружение роботов-убийц - The Economist

Страна закупит боевые беспилотники, но почему-то пока не будет их вооружать.

Командиры облегченно выдохнут, а пацифисты будут разочарованы. Вооруженные силы Германии пересекли границу. 13 июня комитет Бундестага одобрил выделение миллиарда евро на покупку пяти израильских беспилотников, оснащенных смертоносным оружием. До сих пор Германия была единственной крупной страной Запада, которая не приобрела "роботов-убийц", пишет The Economist.

Отчасти так произошло из-за антипатии к американской манере применять ракеты с дистанционным управлением для "точечного уничтожения" подозреваемых в терроризме (а заодно и других людей рядом с ними) в таких странах, как Пакистан и Йемен.

Впрочем, покупка дронов у Израиля не сразу изменит статус Германии, ведь в заказе машины описаны как "способные нести оружие", а не "вооружены". Еще одно решение немецких депутатов понадобится, чтобы дать боевым машинам сокрушительную силу. Критики и сторонники такого вооружения удивляются, потому что практическое применение таких беспилотников однозначное.

"Было бы абсурдно заплатить за использование таких дорогих беспилотников, а потом не вооружить их", - сказал немецкий эксперт по непилотируемым воздушным судам Улрике Франке.

Боевые действия в Афганистане, где размещено около тысячи немецких солдат, вывели вопрос беспилотных боевых машин на передний план. Немецкие генералы испытывают разочарование, когда видят угрозы, с которыми сталкиваются их солдаты, но не могут никак на них отреагировать. Впрочем, немецкие избиратели негативно относятся к такого рода оружию из-за авиаударов в Афганистане в 2009 году. Тогда немецкие солдаты вызвали поддержку с воздуха, но выполнили удар американцы. В результате погибли мирные жители. А Берлину пришлось выплачивать компенсацию за потери.

Читайте такжеМинобороны Германии требует серьезного увеличения расходов на Бундесвер

Через несколько лет Германии уже не понадобятся иностранные поставщики боевых беспилотников из Израиля. Ведь она стала главной движущей силой в проекте под названием Eurodrone, в котором также принимают участие Франция, Италия и Испания. Цель проекта - построить беспилотные самолеты для усиления защиты континента в воздушном пространстве. Немецкие чиновники могут сказать недовольному электорату, что ракеты на борту новых европейских беспилотников установлены лишь для удовлетворения пожеланий более воинственных партнеров. Сам Берлин может купить версию, которая лишь имеет угрожающий вид, но не стреляет. Мало кто поверит в такой пацифизм, но это может быть политически необходимым вымыслом.