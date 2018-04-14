"Миссия выполнена": Трамп прокомментировал ракетные удары по Сирии

Также президент США поблагодарил своих союзников за их "мудрость и мощь их прекрасных армий".

Президент США Дональд Трамп назвал «идеально исполненным» нанесенный совместно с Великобританией и Францией удар по Сирии.

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Он поблагодарил своих союзников за их «мудрость и мощь их прекрасных армий». «Сложно себе представить результат лучше. Миссия выполнена!» - написал Трамп в "Твиттере".

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 квітня 2018 р.

Он также заявил, что гордится «великой американской армией», которая в скором времени, «после многомиллиардных затрат, которые были полностью одобрены», станет самой прекрасной армией в истории страны. «Никто и ничто с ней не сравнится!» - добавил президент США.

Как сообщал УНИАН, о своем решении нанести удар по Сирии он объявил в ночь на 14 апреля. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку «актом агрессии» и заявил о планах созвать заседание СБ ООН. Оно состоится сегодня вечером.