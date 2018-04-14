"Миссия выполнена": Трамп прокомментировал ракетные удары по Сирии

16:04, 14 апреля 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

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Он поблагодарил своих союзников за их «мудрость и мощь их прекрасных армий». «Сложно себе представить результат лучше. Миссия выполнена!» - написал Трамп в "Твиттере".

Он также заявил, что гордится «великой американской армией», которая в скором времени, «после многомиллиардных затрат, которые были полностью одобрены», станет самой прекрасной армией в истории страны. «Никто и ничто с ней не сравнится!» - добавил президент США.

Как сообщал УНИАН, о своем решении нанести удар по Сирии он объявил в ночь на 14 апреля. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку «актом агрессии» и заявил о планах созвать заседание СБ ООН. Оно состоится сегодня вечером.

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Теги: #Сирия#авиаудары#Дональд Трамп