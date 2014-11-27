С 2016 года в школах Финляндии уроки письма заменят занятиями по набору на клавиатуре

Насколько можно понять, обучение письму тоже сохранится, но здесь достаточным будет считаться умение писать текст печатными буквами. Другими словами, школьников начальных классов учат, в основном, печатать, а не писать что-либо вручную прописью.

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Справедливости ради нужно отметить, что уроки чистописания также сохраняются, но уже в факультативном виде, то есть их посещение не является обязательным. На факультативах учеников будут учить писать буквы и слова ручкой на бумаге. Нововведение вступает в силу с осени 2016 года, сообщает geektimes.ru по информации BBC.

Конечно, эта инициатива органов власти вызывает известное сопротивление некоторых родителей и чиновников — ведь не у всех школьников дома есть компьютеры, да и не во всех школах есть достаточное количество ПК для обучения. Тем не менее, большинство финнов благосклонно восприняли новость об отмене уроков чистописания.

Некоторые специалисты отмечают, что уроки письменности развивают мелкую моторику у детей, что также способствует развитию определенных участков мозга. Поэтому предлагается добавить еще и уроки по «труду» (делать что-то своими руками) или рисованию в качестве альтернативы уроков письменности, в упомянутом выше аспекте.