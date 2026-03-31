Путин строит 'цифровой ГУЛАГ', расширяя полномочия ФСБ для слежки, - Bloomberg

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) расширяет свои обширные полномочия по слежке, усиливая контроль государства над экономической и общественной жизнью. Главной целью является подавление любой угрозы несогласия с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

Отмечается, что ФСБ в рамках серии законодательных изменений получает широкий доступ к корпоративным базам данных, телекоммуникационным сетям, финансовой переписке и даже к информации о международных контактах ученых.

"У каждой политической модели есть свой класс бенефициаров. А в России этим классом является силовой аппарат. Система построена, по сути, для удобства силовых структур", - рассказала журналистам Екатерина Шульман, политолог из Берлина, работающая в Центре "Карнеги Россия-Евразия".

В агентстве отметили, что расширение полномочий ФСБ подчеркивает то, что Кремль все сильнее закручивает гайки во всех сферах экономической и социальной жизни России. Особенно заметно это стало после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Российские чиновники оправдывают репрессии соображениями национальной безопасности как ответ на возникающие внешние угрозы, поскольку война, которую предполагалось выиграть за несколько дней, затянулась уже на пятый год, подчеркнули в агентстве.

Журналисты напомнили, что закон, который вступает в силу 1 апреля, предоставляет ФСБ полномочия получать копии баз данных любой организации без судебного ордера. Согласно этому закону, даже международные компании и банки, такие как Raiffeisen Bank International AG и UniCredit SpA, которые по-прежнему работают в России, должны обеспечить, чтобы их ИТ-системы позволяли передавать данные по запросу. Для иностранных кредиторов это затрудняет соблюдение глобальных стандартов конфиденциальности.

В агентстве добавили, что это происходит на фоне распоряжения ФСБ, выданного в прошлом году крупным банкам, об установке к 2027 году систем наблюдения, позволяющих отслеживать сообщения и другой контент в банковских приложениях.

Более того ранее ФСБ уже объединяла контрразведку, некоторые элементы правоохранительной деятельности и следственные полномочия в единую систему, практически не подверженную внешнему контролю, одновременно преследуя политических критиков Кремля с помощью репрессивного законодательства, принятого в последние годы, напомнили в агентстве.

"Новый закон создает параллельный внесудебный механизм, что, конечно, увеличивает риск как утечек, так и злоупотребления этими новыми возможностями. Это особенно чувствительный вопрос для банков и финансового сектора", - заявил журналистам Александр Хуруджи, член пробизнес-партии "Новые люди".

Хуруджи отметил, что в законе указано то, что сотрудники спецслужб несут ответственность за незаконное использование копий или частей баз данных, которые также должны быть уничтожены после достижения цели их получения. Тем не менее, по его словам, не существует механизма контроля, гарантирующего удаление материалов.

Кроме того, в феврале Путин подписал закон, позволяющий ФСБ приостанавливать мобильную, стационарную и интернет-связь при определенных условиях. В случае отключения телекоммуникационные провайдеры не будут нести ответственность.

В агентстве подчеркнули, что ФСБ играет центральную роль в формировании так называемого "суверенного интернета России". Спецслужбы уже ограничивают работу мессенджера Telegram и ужесточили контроль над другими цифровыми платформами.

В России блокировка Telegram началась раньше, чем ожидалось

Напомним, что ранее в Службе внешней разведки Украины сообщили, что в России фактическая блокировка мессенджера Telegram началась раньше, чем ожидалось. Полное ограничение доступа к мессенджеру ожидалось только с 1 апреля.

Российские власти продолжают навязывать пользователям так называемый национальный мессенджер Max. В то же время сами чиновники и топ-менеджеры госкомпаний стараются избегать его использования на личных устройствах из-за недоверия и страха тотального контроля.

