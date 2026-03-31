Как подделывают кофе известных брендов: назван продукт, которым заменяют настоящие зерна

Поддельный кофе, которого немало на рынке, становится все сложнее отличить от настоящего. Один из основных методов, к которым прибегают мошенники, – это замена кофе бобовыми. Об этом пишет WP Finance.

Отмечается, что в интернете часто предлагают поддельный продукт, который внешне почти идентичен упаковкам известных брендов. Чтобы изготовить такой "кофе" и при этом сократить расходы, настоящий продукт заменяют соей, которая бывает разных форм – от муки до экстрактов и жареных зерен, из-за чего обнаружить разницу без профессионального тестирования практически невозможно.

К тому же, говорится в материале, жареные соевые бобы имеют темный цвет, горький аромат, из них получается насыщенный напиток, очень напоминающий кофе. Таким образом, благодаря добавлению сои из 1 килограмма настоящего кофе можно "произвести" гораздо больше смеси для продажи под названием "кофе", которая при этом будет иметь внешний вид и запах, близкие к оригиналу.

Джузеппе Лавацца из группы Lavazza подтвердил, что на европейском рынке появляются поддельные упаковки его бренда. Он добавил, что, несмотря на сложную ценовую ситуацию, компания не намерена вносить какие-либо изменения в свои рецепты с целью удешевления.

"Мы никогда не меняем купажи, мы уважаем состав кофе. Мы уважаем потребителя и не хотим его обманывать", – подчеркнул Лавацца.

Как отличить кофе от подделки

В статье указано, что кофейные зерна имеют характерный аромат в отличие от землистого запаха сои. По словам Сандры Глобене из сети магазинов Przyjacele Kawy, о подделке или примесях может свидетельствовать необычно светлый цвет молотого продукта. Консистенция также является важным показателем: молотая соя быстро впитывает воду, тогда как качественный кофе оседает медленнее.

