В Кремле ответили на предложение Зеленского о пасхальном перемирии

В России фактически отвергли идею краткосрочного прекращения огня.

В Кремле прокомментировали предложение президента Украины Владимира Зеленского о возможном прекращении огня на Пасху. Спикер президента РФ Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам ТАСС сообщил, что заявления украинского лидера носили общий характер и не имели чётко сформулированной инициативы.

"В тех заявлениях Зеленского, которые мы читали, мы не увидели четко сформулированной инициативы по пасхальному перемирию. Он, как всегда, говорил о готовности и желании пойти на перемирие – пусть хоть какое, пусть даже пасхальное", – сказал Песков.

В России фактически отвергли идею краткосрочного прекращения огня. В Кремле заявили, что речь должна идти не о временных перемириях, а о "выходе на мир". По словам Пескова, именно украинская сторона должна "принять соответствующие решения", чтобы, по версии Москвы, перейти от обсуждения пауз к полноценному урегулированию.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев открыт к различным вариантам перемирия, включая пасхальный формат. При этом Россия продолжила демонстрировать незаинтересованность в прекращении огня или проведении переговоров об окончании войны.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в переговорном процессе между Украиной, США и Россией не зашла в тупик. А мяч, который, по словам президента Украины находится на стороне США, не вводится в игру из-за затянувшегося конфликта с Ираном.

Вас также могут заинтересовать новости: