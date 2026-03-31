Как долго ещё продлится война в Украине: военнослужащая дала откровенный прогноз

Чорновол отметила, что ещё в 2022 году считала, что война продлится не менее пяти лет.

Война России против Украины может затянуться еще на очень долгое время. Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказала военнослужащая Татьяна Чорновол, которая вспомнила и о временах антитеррористической операции.

Отвечая на вопрос о политических и дипломатических разговорах о вероятности окончания войны в Украине, она отметила, что еще в 2022-м считала, что война продлится не менее пяти лет.

"Теперь я не столь оптимистична… Я думаю, это может затянуться еще на очень долгое время", – подчеркнула Чорновол.

Впрочем, она не исключает снижения интенсивности боевых действий по примеру времен Антитеррористической операции (АТО).

Трамп все перечеркнул

Как сообщал УНИАН, российский оппозиционный журналист Михаил Зигар в своей статье для The New York Times отметил, что в начале года экономическая ситуация в России ухудшалась настолько быстрыми темпами, что президент страны-агрессора Владимир Путин начал задумываться об окончании войны с Украиной.

Впрочем, авантюрное нападение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Иран и спровоцированный этим рост цен на нефть заставили российского диктатора вновь отбросить мысли о мирном сосуществовании с соседями.

Вас также могут заинтересовать новости: