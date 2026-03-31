У Багамских островов обнаружили 'кокаиновых акул': ученые объяснили, какое отношение к этому имеют туристы

Акулы у берегов Багамских островов оказались носителями кокаина и других наркотических веществ. К такому выводу пришли авторы нового исследования "Наркотики в раю", опубликованного в Environmental Pollution, сообщает Fox News.

Кристально чистые голубые воды архипелага, которые считаются туристическим раем, одновременно являются средой обитания акул - и, как выяснилось, источником их контакта с загрязнителями. Ученые из Бразилии и Чили проанализировали 85 особей на наличие кофеина, кокаина и обезболивающих препаратов. В результате у 28 исследованных акул, выловленных у побережья острова Эльютера, обнаружили так называемые загрязнители нового типа (CECs), включая кофеин, кокаин и обезболивающие.

Авторы отмечают, что это первый зафиксированный случай обнаружения кофеина и ацетаминофена у любых видов акул в мире, а также первое обнаружение диклофенака и кокаина у акул в водах Багамских островов.

В рамках работы исследовались образцы крови тигровых, черноперых, карибских рифовых, атлантических няньковых и лимонных акул. СМИ констатирует:

"В аннотации отмечается, что фармацевтические препараты и нелегальные наркотики все чаще рассматриваются как серьезные загрязнители морской среды, особенно в регионах с активным туризмом и урбанизацией".

По данным властей, в 2025 году Багамские острова посетили 12,5 млн туристов, что может быть связано с "кокаиновой" составляющей в организмах животных. Как отмечается, исследователи пришли к выводу, что у акул с обнаруженными веществами наблюдаются изменения уровней триглицеридов, мочевины и лактата.

Руководитель исследования, биолог Наташа Восник из Федерального университета Параны, в комментарии Science News предположила, что следы наркотиков могли попасть в океан через сточные воды, однако более вероятным источником являются сами люди. По ее словам, загрязнение связано с тем, что туристы и дайверы оставляют отходы непосредственно в воде.

Учёная также отметила, что акулы, исследуя окружающую среду, часто кусают различные объекты и таким образом подвергаются воздействию загрязняющих веществ.

Ранее подобные исследования в основном касались беспозвоночных и костных рыб, однако акулы - важные элементы морских экосистем - оставались малоизученными в этом контексте, пишет Smithsonian Magazine.

Новые данные также показали, что у акул с загрязненной кровью фиксируются изменения биологических маркеров, отражающих работу тканей. Хотя пока неизвестно, насколько эти изменения вредны, ученые не исключают, что они могут влиять на поведение животных.

Напомним, ученые бьют тревогу из-за того, что один из самых редких китов в мире оказался под угрозой из-за планов бурения в Мексиканском заливе, которые продвигает администрация президента США Дональда Трампа. Речь идет о китах Райса, находящихся под угрозой. Они всю жизнь проводят в Мексиканском заливе, из-за чего особенно уязвимы к столкновениям с судами, шумовому загрязнению, разливам нефти и изменениям климата - факторам, которые, по оценкам экспертов, только усилятся с увеличением буровых работ.

