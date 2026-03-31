В Метинвест Политехнике стартовал пятый набор магистров на популярные инженерные специальности

Первый украинский негосударственный горно-металлургический университет Метинвест Политехника выпустил почти 50 магистров и объявил о старте пятой приемной кампании. В университете делают ставку на практику и тесную связь с реальным сектором экономики – ведь подготовка инженерных кадров имеет решающее значение для восстановления украинской промышленности.

Среди выпускников вуза – сотрудники предприятий группы "Метинвест", в частности "Запорожстали", "Каметстали" и горно-обогатительных комбинатов. Большинство студентов совмещали учебу с работой, а образовательный процесс был ориентирован на реальные производственные задачи – от автоматизации до внедрения современных технологий и повышения безопасности.

"Мы готовим специалистов под реальные потребности производства, тех, кто с первого дня может укреплять предприятия. Именно такие кадры будут крайне необходимы для восстановления Украины", – говорит директор по устойчивому развитию Группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

В университете студенты работают с реальными кейсами предприятий и проходят стажировку непосредственно на производстве. Образовательные программы охватывают как классические металлургические направления, так и современные – ИТ, автоматизацию, энергетику и управление.

Университет, основанный в 2020 году, уже подготовил более 300 магистров: лучшим студентам гарантируют первое рабочее место и возможности карьерного роста.

В настоящее время в вузе стартовала подготовка к новому набору на программы бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и профессионального младшего бакалавра. Для ветеранов войны предусмотрена упрощенная процедура поступления.