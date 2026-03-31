В забытом чемодане нашли бриллиант в 137 карат, считавшийся безвозвратно утраченным

Находка, спрятанная императрицей Зитой во время её изгнания, возрождает давнюю историческую загадку.

Чемодан, забытый в канадском банковском хранилище более века назад, вновь открыл коллекцию королевских драгоценностей, считавшихся утраченными, включая знаменитый флорентийский бриллиант. Об этом пишет Daily Galaxy.

Чемодан принадлежал императрице Зите, последней императрице Австро-Венгрии. В начале XX века, спасаясь от войны и политических потрясений, её семья решила спрятать часть своей частной коллекции драгоценностей в Канаде, вдали от нестабильности Европы.

Согласно имеющейся информации, хранилище оставалось закрытым более 100 лет, и каждое поколение уважало желание Зиты сохранить его содержимое в тайне. В конце концов, его открыли её потомки во главе с Карлом фон Габсбургом-Лотарингским, подтвердив, что несколько недостающих предметов на самом деле сохранились всё это время.

Видео дня

История, сформированная изгнанием и молчанием

Отмечается, что история начинается с краха Габсбургской империи после Первой мировой войны. Примерно в это же время император Карл отправил часть фамильских драгоценностей в Швейцарию. После этого некоторые предметы, включая флорентийский бриллиант, исчезли из официальных записей. Согласно историческим источникам, многие считали, что бриллиант был украден или изменен. Его присутствие в чемодане Зиты рассказывает другую историю.

Спустя годы, в 1940 году, Зита бежала из Бельгии со своими детьми, когда прибыли немецкие войска. Побег был поспешным. Семья перебралась через Португалию, прежде чем обосноваться в Квебеке, где они жили более спокойной жизнью, вдали от своего прежнего положения.

Вернулся ли наконец флорентийский бриллиант

Интересно, что в центре этого открытия находится чемодан, содержащий флорентийский бриллиант, бледно-желтый камень весом около 137 карат. Его история восходит к семье Медичи в Италии, прежде чем он стал частью коллекции Габсбургов благодаря браку. Алмаз имеет двойную розовидную огранку с треугольными гранями с обеих сторон. Когда-то он входил в состав австрийских коронных драгоценностей и украшал церемониальные наряды таких деятелей, как императрица Мария Терезия.

В чемодане также находились другие предметы, такие как украшенные драгоценностями значки, шляпные булавки венгерских цветов и декоративные банты, инкрустированные бриллиантами старой огранки и желтыми сапфирами. Эти предметы помогают историкам лучше понять, как носили и использовали подобные вещи в то время.

Важно, что Зита не просто спрятала драгоценности, она также установила четкие правила. Чемодан нельзя было открывать до 100 лет после смерти Карла в 1922 году. Согласно отчету, ее семья строго следовала этим инструкциям, продолжая оплачивать хранение, не раскрывая его содержимого.

Теперь, когда драгоценности найдены, ожидается, что они будут выставлены в канадском музее, прежде чем их вернут на хранение. Карл фон Габсбург-Лотаринген заявил, что хочет, чтобы публика могла увидеть эти украшения, одновременно признавая роль Канады в истории его семьи:

"Мы от всего сердца желаем сделать наши исторически значимые частные украшения доступными для публики. Мы хотели бы выразить благодарность народу Канады, который предоставил нашей семье убежище в 1940 году, защитив их от крайне сложных обстоятельств".

Австрийские власти изучают вопрос о том, должны ли драгоценности оставаться в семье или рассматриваться как часть национального наследия.

Вас также могут заинтересовать новости: