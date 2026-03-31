'Сможем выйти на этот результат': Федоренко объяснил, как значительно увеличить потери РФ

Федоренко заявил, что в настоящее время Россия может призывать на военную службу до 35–37 тысяч военнослужащих ежемесячно.

Наносить РФ потери в размере 50 тысяч военных ежемесячно является одной из стратегических целей Украины в войне. Для обеспечения высоких потерь противника Украине нужно усиливать мобилизацию, поднять зарплаты и усилить соцгарантии. Об этом в эфире телеканала FREEДOM рассказал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Командования Сил беспилотных систем ВСУ Юрий Федоренко.

"Пятьдесят тысяч – это не потому, что круглая цифра. Дело в том, что Российская Федерация может сейчас выставлять в строй до 35–37 тысяч военнослужащих ежемесячно. То есть для восполнения потерь, которые у них произошли за месяц, они могут поставить в строй от 35 до 37-38 тысяч. Поэтому 50 тысяч – это как средство для того, чтобы работать с зазором и не дать возможности противнику путем увеличения мощностей инструментов подготовить личный состав к ведению боевых действий", – сказал Федоренко.

По его словам, если ВСУ удастся хотя бы на полгода повысить динамику потерь противника, тогда российская армия потеряет наступательный потенциал на приоритетных для нее направлениях в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

Он добавил, что для обеспечения высоких потерь противника Украине нужно усиливать мобилизацию.

"Дроны – это очень хорошо, это эффективное средство разведки, нанесения удара, уничтожения противника, но за каждым дроном стоит живой человек. Поэтому Министерство обороны также активно работает над тем, чтобы найти дополнительный финансово-экономический ресурс, который дал бы возможность выплачивать деньги за мобилизационные процессы, то есть за так называемые подъемные мобилизации. Если поднять зарплаты, ввести дополнительные соцгарантии и финансирование войск, я считаю, что это должно помочь в части мобилизационных процессов. Это означает, что дронами будет кому управлять и, как следствие, мы сможем выйти на тот результат, который сейчас декларируется", – резюмировал Федоренко.

Как сообщал УНИАН, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди неоднократно заявлял, что его целью является довести численность российских потерь до 50 тысяч человек в месяц.

Заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин подтвердил, что это реалистичная цель. Но, как он отметил, это будет зависеть от того, насколько справедливо будет распределен ресурс, насколько современным и своевременным будет это обеспечение.

Также он рассказал, что в их зоне ответственности россияне начали привлекать представителей африканских стран, что говорит о том, что у них есть проблемы с ресурсами.

