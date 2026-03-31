Рассмотрим, как оформить статус пенсионера и заранее определить размер будущего обеспечения.

Военная пенсия остается важной формой социальной поддержки для защитников, получивших ранения, травмы или другие повреждения во время службы. После мартовской индексации, обновленные размеры выплат начнут действовать уже с 1 апреля – без необходимости подавать дополнительные заявления.

Разберемся, как изменилась военная пенсия в Украине после ежегодного пересчета, а также какую сумму выплачивает армия в качестве пособия по инвалидности и как ее оформить.

Военная пенсия по инвалидности – кто может ее получить

Сперва уточним, что речь идет именно о бывших военнослужащих ВСУ и других военных формирований, а не о гражданских лицах. То есть право на такую пенсию имеют военные, у которых инвалидность возникла:

во время службы;

в течение трех месяцев после увольнения;

либо позже, если доказано, что она связана с выполнением служебных обязанностей.

При этом в отличие от гражданской, пенсия УБД (участника боевых действий) не зависит от страхового стажа – главную роль играет факт службы и связь инвалидности с ней.

Оформить пенсию можно через Пенсионный фонд Украины. Для этого нужны:

паспорт и идентификационный код;

военный билет или другие служебные документы;

заключение медико-социальной экспертной комиссии;

документы, подтверждающие факт ранения или болезни.

Заявку можно подать лично или через официальные онлайн-сервисы: а сама пенсия назначается либо с момента подачи заявления в ПФУ, либо с более ранней даты – когда у человека официально возникло право на выплаты (например, с даты установления инвалидности медкомиссией). Обычно выбирается та дата, которая наступила раньше, так что с первой выплатой человек может получить деньги сразу за несколько месяцев.

Наконец, многие люди не знают, можно ли одновременно получать военную пенсию и пенсию по инвалидности – и ответить на этот вопрос помогут Законы Украины № 2262-XII (статья 7) и № 1058-IV (статья 10), в которых прямо указано, что при наличии права на разные виды пенсий назначается одна – либо по выбору получателя, либо наиболее выгодная по расчету.

Военная пенсия по инвалидности в Украине – размеры по группам

После индексации минимальные гарантированные размеры военной пенсии по инвалидности составляют:

I группа – 18 885 грн;

II группа – 15 494 грн;

III группа – 10 625 грн.

Если рассчитанная по индивидуальным параметрам сумма получается ниже этого уровня, государство обязуется доплатить до установленного минимума.

Впрочем, фактический размер пенсии определяется по индивидуальной формуле, которая учитывает размер денежного обеспечения военнослужащего (оклад, надбавки, выплаты за звание и должность), группу инвалидности и причину ее установления.

Соответственно, если было подтверждено, что инвалидность получена в результате боевых действий, то расчет выплат будет следующим:

военная пенсия по инвалидности 3 группы – около 40–50% денежного обеспечения;

2 группы – примерно 80–90%;

1 группы – до 100%.

То есть если, предположим, вас интересует, сколько получают военные с 3 группой инвалидности, нужно сперва узнать зарплату и надбавки конкретного человека и вывести из нее процент, соответствующий группе инвалидности.

Также кроме основной пенсии возможны дополнительные выплаты, например, надбавка участникам боевых действий (не менее 25% прожиточного минимума).

Вас также могут заинтересовать новости: