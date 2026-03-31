Работники в геймерских креслах: обозреватель рассказал о производстве перехватчиков

Технологией производства подобных перехватчиков не владеет ни одна другая страна мира.

Россия продолжает массированные воздушные атаки на Украину, однако украинские средства ПВО уже сбивают до 95 процентов "Шахедов", в том числе благодаря использованию недорогих беспилотников-перехватчиков, которые не производятся ни одной другой страной. Об этом в колонке для The Washington Post написал обозреватель, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут.

Создание украинских дронов-перехватчиков он назвал "самой мощной армией дронов в мире". При этом дроны, сдерживающие захватчиков, изготавливаются в небольших мастерских. "Когда вы думаете о заводе, вы представляете себе автоматизированную сборочную линию в здании, похожем на ангар. Но дроны в Украине собираются вручную, поскольку конструкции меняются каждые несколько месяцев на основе отзывов солдат на передовой. Обе стороны постоянно внедряют инновации в бесконечной борьбе за преимущество на поле боя", – добавил он.

Он посетил одну из таких мастерских в Украине и пишет, что рабочие там сидят на стульях, предназначенных для компьютерных игр, и работают за обычными рабочими столами, собирая дроны. "Некоторые детали (в частности, контроллеры полета, двигатели и оптоволоконные кабели) поступают из Китая, во многих случаях производятся теми же заводами, что и российские дроны. Другие детали изготавливаются украинскими субподрядчиками, а третьи – собственными силами на 3D-принтерах", – описал он.

Автор рассказал, что линейка продукции на этом заводе включает перехватчики ПВО, квадрокоптеры-камикадзе и более крупные дроны, способные сбрасывать бомбы или припасы. Некоторые из них управляются по оптоволоконным линиям, другие работают с помощью радиочастотного или интернет-соединения Starlink. Каждый дрон тестируется на месте перед упаковкой и отправкой.

Также он увидел, как используются дроны. На поле под Харьковом солдаты из "Ахиллеса" продемонстрировали, как они используют большой воздушный дрон "Вампир" для доставки припасов украинским солдатам или сброса бомб на российских солдат. Они также продемонстрировали наземного робота "Ардал" – самоходную тележку на рельсах, которая может доставлять припасы на передовую и эвакуировать раненых солдат.

Поговорив с майором Юрием Федоренко, который является командиром бригады, автор отметил, что по системе баллов, которую украинская армия использует для стимулирования результатов, подвиги бригады "Ахиллес" будут вознаграждены большим финансированием. Бригада сообщает, что в прошлом году она поразила почти 38 000 целей. В этом году она планирует поразить 80 000.

Ссылаясь на генерального директора медиакомпании Lux Media Романа Андрейко, автор добавил, что украинцы хотят прекращения войны, но не готовы капитулировать. И именно благодаря быстрому развитию индустрии дронов "Украине не грозит такая необходимость".

Напомним, что Украина идет по пути создания роев дронов-перехватчиков, в которых дроны могут обмениваться информацией между собой, а управлять ими может один оператор. По данным СМИ, перехватчики, способные таранить воздушные цели, уже используются на некоторых направлениях боевых действий.

Также разрабатываются перехватчики с ракетными ускорителями. В частности, дрон STRILA-2 получит ракетный ускоритель, аналогичный тому, который используют на немецком Jäger.

