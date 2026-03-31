США попросили Польшу перебросить батарею Patriot на Ближний Восток: в Варшаве ответили

На эту информацию отреагировал министр обороны Польши.

США неофициально попросили Польшу перебросить батарею Patriot на Ближний Восток. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Журналисты напомнили, что польская армия располагает двумя батареями систем ПВО Patriot, включающими 16 пусковых установок. Их полная боевая готовность была достигнута к концу 2025 года.

Вскоре после публикации на эту информацию отреагировал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Наши батареи Patriot и их вооружение используются для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО. В этом плане ничего не меняется, и мы не планируем их никуда перемещать! Наши союзники прекрасно знают и понимают, насколько важны задачи, которые мы здесь выполняем. Безопасность Польши является абсолютным приоритетом", - написал он на своей странице в соцсети X.

Страны Персидского залива почти исчерпали запасы ракет для Patriot

Ранее Bloomberg писало, что страны Персидского залива за время войны США и Израиля против Ирана израсходовали большую часть своих ракет для систем ПВО Patriot. Речь идет как минимум о 2400 ракетах типов PAC-3 и GEM-T из примерно 2800, которые находились на вооружении до начала боевых действий.

Таким образом, значительная часть арсенала противовоздушной обороны была использована за короткий период, что подчеркивает интенсивность ракетных атак и нагрузку на системы перехвата.

Вас также могут заинтересовать новости: