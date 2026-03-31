Часть украинцев будет платить за газ больше: новые тарифы на апрель

Месячные цены на "голубое топливо" по сравнению с мартом выросли на 6 грн.

Украинские поставщики газа обнародовали цены на апрель. Некоторые потребители будут платить за природный газ больше, пишет профильное издание "ГазПравда".

Отмечается, что сейчас на рынке работает восемь компаний. Четыре из них предлагают только годовые тарифы, еще четыре – как годовые, так и месячные.

Годовые предложения традиционно не изменились, а вот месячные цены по сравнению с мартом выросли на 6 грн.

Таким образом, годовые тарифы колеблются от 7,96 до 9,99 грн за куб. м. В то же время месячные будут в диапазоне от 8,46 до 31,99 грн за куб. м. При этом базовыми для населения являются именно годовые тарифы.

"Подавляющее большинство бытовых потребителей – около 98%, или более 12 миллионов домохозяйств – являются клиентами ГК "Нафтогаз Украины". Ее тариф – 7,96 грн за куб. – будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года", – говорится в сообщении.

Коммунальные услуги в Украине – последние новости

Летом 2022 года президент Владимир Зеленский подписал законы, которыми был введен мораторий на повышение коммунальных тарифов. В течение военного положения и шести месяцев после его завершения в Украине не изменятся цены на газ, теплоснабжение и горячую воду.

При этом в феврале сообщалось, что в Украине готовят план постепенного отказа от моратория на повышение коммунальных тарифов. Но реальные изменения начнутся после завершения военного положения, а для уязвимых категорий граждан обещают усилить программу субсидий.

25 марта Верховная Рада Украины приняла закон, который освобождает на время действия военного положения и в течение года после его завершения потребителей от оплаты услуги по управлению многоквартирным домом, если он поврежден и его эксплуатация невозможна из-за обстрелов.

26 марта премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство утвердило порядок компенсации за коммунальные услуги в пунктах эвакуации внутренне перемещенных лиц. Компенсация будет покрывать стоимость потребленных коммунальных услуг, тепла, воды и электроэнергии, а также расходы на сжиженный газ, твердое и жидкое бытовое топливо.

