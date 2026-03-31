Природный 'Оземпик' существует? Ученые описали реальное действие этой добавки на ЖКТ

Поиск "волшебной таблетки" для похудения сделал берберин одной из самых обсуждаемых добавок в мире.

В современной культуре биохакинга и диетологии берберин совершил настоящий прорыв. Его уже называют "природным Оземпиком". Пользователи делятся историями впечатляющей потери веса, приравнивая эффект от растительного алкалоида к действию дорогостоящих фармацевтических препаратов для лечения диабета. Однако научное сообщество призывает к осторожности.

Подобная риторика упрощает биологические механизмы и не отражает актуальное состояние знаний. По мнению исследователей из Медицинского университета во Вроцлаве, которые проанализировали влияние берберина на кишечный барьер, микробиоту и воспалительные процессы, он не действует как гормональный препарат, пишет Rzeczpospolita.

Как работает берберин - у польских ученых есть ответ

Команда четко указала, что берберин не работает как инкретиновые лекарства – он не активирует один конкретный рецептор и не вызывает простого, предсказуемого метаболического эффекта. Его действие носит косвенный и рассеянный характер, а следовательно, не стоит сравнивать его с такими препаратами, как Оземпик.

Эффекты берберина находятся в тесной связи с кишечной микробиотой, а его результативность зависит от состава и функций кишечных бактерий. Это означает, что результаты приема добавки могут варьироваться в зависимости от конкретного человека.

Ученые из Медицинского университета во Вроцлаве признали, что наиболее задокументированное действие берберина касается кишечника. Алкалоид влияет на микробиоту, воспалительное состояние и целостность кишечного барьера. Как подчеркнула доктор медицинских наук Анна Дуда-Мадей, лучше всего изучен микробиотический уровень и его связь с кишечным барьером и воспалительными процессами. Особенно многообещающей кажется ось кишечник–мозг, хотя ее клиническое значение всё еще требует дальнейших исследований. Это означает, что берберин воздействует на условия, в которых формируется метаболизм, вместо того чтобы напрямую им управлять.

Почему берберин не действует одинаково в каждом случае

Исследователи также заметили, что эффекты берберина зависят от состава бактерий в кишечнике. У одних людей проявится противовоспалительный эффект, у других – защитный по отношению к кишечному барьеру или метаболический.

У лиц после антибиотикотерапии или с нарушенной микробиотой реакция организма может быть слабее или наступить позже. Это объясняет, почему берберин не дает единообразных результатов.

Низкая биодоступность берберина не обязательно является недостатком

Исследователи коснулись часто поднимаемого вопроса о низкой биодоступности берберина. В представленном обзоре было отмечено, что в контексте кишечника это может быть выгодным. Низкая биодоступность при пероральном приеме приводит к тому, что соединение действует преимущественно локально в кишечнике.

Там оно подвергается трансформациям с участием микробиоты, что может приводить к образованию биоактивных производных и изменению кишечной среды. Именно этот локальный эффект может косвенно влиять на наблюдаемые метаболические изменения.

По мнению исследователей, берберин нельзя рассматривать как универсальную метаболическую добавку. Гораздо точнее воспринимать его как модулятор оси кишечник–микробиота–иммунная система. С научной точки зрения это не является заменой фармакологического лечения или средством, которое обеспечит предсказуемое действие у каждого пациента.

Из доступных данных следует, что применение берберина может быть связано с побочными эффектами со стороны пищеварительного тракта. Чаще всего они касаются:

тошноты,

боли в животе,

вздутия,

запоров или диареи.

Данное соединение также может вступать в взаимодействия со многими лекарствами, включая циклоспорин, метформин, противодиабетические, противосвертывающие и успокоительные средства. Особую осторожность следует соблюдать во время беременности и кормления грудью, так как берберин может влиять на плод или младенца. Применение этого соединения должно происходить исключительно под наблюдением врача.

