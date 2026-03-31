'Цифровая диктатура' продолжается: Россия вводит полный запрет на VPN и блокирует сеть, – Reuters

Власти России перешли к новому этапу масштабных репрессий в интернете, которые затронут миллионы пользователей.

Правительство РФ готовит радикальное ужесточение ограничений на VPN-сервисы, которые позволяли обходить цензуру. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра цифровых технологий России.

По словам главы ведомства Максута Шадаева, государство ставит целью максимально очистить информационное пространство.

"Задача состоит в том, чтобы сократить использование VPN", – заявил министр цифровых технологий в мессенджере MAX.

Видео дня

Известно, что Кремль уже принял решение ограничить доступ к ряду иностранных платформ, названия которых пока держат в секрете. По мнению дипломатов, такие шаги являются частью "большой репрессивной меры", которая предоставляет властям широкие полномочия для полного отключения средств коммуникации.

По имеющимся данным, ситуация со свободным интернетом в РФ стремительно ухудшается. Помимо блокировки VPN, под удар попали популярные мессенджеры. Россия уже заблокировала WhatsApp и существенно замедлила работу Telegram.

Как сообщает газета "Коммерсант", только до середины января в стране было заблокировано более 400 VPN-сервисов, что на 70% больше, чем в прошлом году.

Официальная Москва оправдывает такие действия "безопасностью". Ограничения мобильного интернета объясняют необходимостью "противодействия массированным ударам украинских дронов".

Назад в 90-е

Ранее УНИАН писал, что из-за массовых отключений сети россияне переходят на устаревшие способы связи. Они используют рации, пейджеры и даже бумажные карты, чтобы компенсировать перебои.

Власти вводят так называемые "белые списки" сайтов, однако даже они работают с перебоями, а ограничения серьезно бьют по бизнесу и повседневной жизни.

