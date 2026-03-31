Туристам назвали пять замечательных мест, где в апреле поднимается до +30

Апрель – это определенно один из лучших месяцев для путешествий. Это самый разгар межсезонья, когда толпы туристов еще не начали съезжаться в популярные города, а погода уже радует.

Впрочем, если вы относитесь к тем отпускникам, у которых уже нет сил терпеть до летней жары, эксперты издания Express подобрали пять потрясающих туристических направлений, где столбики термометров в апреле порой поднимаются до +30 градусов Цельсия.

Марракеш, Марокко

Этот африканский город известен своей солнечной теплой погодой и яркой культурой. При этом эксперты определяют его прекрасным вариантом для бюджетного, но насыщенного отдыха.

Марракеш часто называют "Красным городом" из-за соответствующего оттенка стен, окружающих его старый город. Одной из самых примечательных особенностей города является его архитектура. Марракеш – это живописный город с яркими и уникальными зданиями и декором. При этом традиционный колорит города усиливается современными дизайнерами, которые отдают дань истории города. Здесь можно найти мастеров, создающих современные изделия, но при этом использующих исторические техники.

Перелет из Европы в Марракеш в среднем занимает 3-5 часов, в зависимости от места вылета, а температура в апреле может достигать +28°C.

Туристы выбирают этот популярный Канарский остров благодаря его теплому климату круглый год и красивым пляжам. В апреле там можно ожидать до +23°C, хотя изредка горячий ветер из Сахары приносит повышение температуры до +30°C на пару дней.

При этом на Тенерифе есть множество достопримечательностей, которые стоит посетить – от знаменитого аквапарка "Сиам" до живописной тропы Барранко-дель-Инфьерно.

До Тенерифе можно добраться примерно за 2,5-4,5 часов из Европы.

Этот популярный египетский курорт идеально подходит для пляжного отдыха – в апреле здесь температура поднимается до +30°C.

Город расположен на южной оконечности Синайского полуострова, который славится своей потрясающей береговой линией, кристально чистой водой и исключительными возможностями для дайвинга. В частности, туристы могут исследовать знаменитый Национальный парк Рас-Мохаммед, где в теплых, чистых водах процветают яркие коралловые сады и редкие виды рыб.

Добраться в Шарм-эль-Шейх из разных частей Европы можно примерно за 2,5-6 часов на самолете.

Барбадос

Этот сказочный остров в Карибском море известен своими потрясающими пляжами и стабильной температурой +30°C – хотя дорога туда займет больше времени, оно того стоит.

Его береговая линия – одна из главных достопримечательностей для туристов, с потрясающими бирюзовыми водами и пышными пляжами, усаженными пальмами. Но также Барбадос – это остров с богатой историей, где можно найти захватывающее сочетание африканского, британского и карибского влияния во всем, от музыки до архитектуры.

Столица острова Бриджтаун является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, где расположены исторические здания и район Гарнизона, повествующий о колониальном прошлом острова.

Добраться туда из Европы прямым рейсом можно в среднем за 9 часов, однако посколько таких маршрутов мало, скорее всего придется лететь с пересадкой около 15 часов.

Малага, Испания

Согласно отчетам, в Малаге невероятная погода: в среднем 320 солнечных дней в году, а температура в апреле в среднем составляет +20-22°C.

Находясь там, обязательно стоит попробовать местную кухню. Наиболее популярными ингредиентами являются рыба и морепродукты, но также доступны вкусные мясные и овощные блюда.

Это идеальное место для короткого отдыха, поскольку в среднем по Европе туда лететь всего пару часов.

Другие иде для путешествий в 2026 году

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее туристам назвали семь пляжных направлений Европы, где достаточно тепло для купания в мае.

Также эксперты назвали 10 лучших городов мира для пеших прогулок в 2026 году.

