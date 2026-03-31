Россия нанесла двойной удар дронами по Чугуеву: среди раненых - полицейские и ребенок

Второй удар последовал через несколько минут после первого, когда на место прибыли правоохранители.

Во вторник, 31 марта, российские войска нанесли двойной удар дронами по городу Чугуев Харьковской области, есть пострадавшие. Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Отмечается, что сначала беспилотники ударили по территории неработающего предприятия.

"Удар повредил цех и вызвал пожар. Уже через несколько минут обстрел повторился. Именно тогда, когда на месте работали правоохранители", – говорится в сообщении.

В результате атаки пять человек пострадали, среди них есть полицейские. Следователи документируют последствия двойного обстрела города Чугуев

"Пострадали двое полицейских отдела реагирования патрульной полиции и полицейский охраны. Их доставили в медицинское учреждение. Кроме того, пострадали две гражданские женщины: 68-летней оказана медицинская помощь на месте, 43-летняя госпитализирована с тяжелой черепно-мозговой травмой", – рассказали в полиции.

Мэр города Чугуев Харьковской области Галина Минаева сообщила в Facebook, что, по уточненным данным, в результате обстрела пострадали еще три человека – мужчина, женщина и их маленький ребенок:

"У всех троих острая реакция на стресс, от госпитализации отказались".

Российские удары по Украине

Как сообщал УНИАН, 27 марта российские оккупационные войска атаковали Харьков. Вражеская ракета попала в многоквартирный дом. По словам мэра Игоря Терехова, враг атаковал Киевский район города. Пострадали шесть человек – у всех острая реакция на стресс.

Впоследствии был еще один удар по Киевскому району Харькова. На этот раз оккупанты применили дрон.

