Американская компания нацелилась на оборудование для СПГ от подсанкционной фирмы РФ, – Reuters

Санкции против российского проекта вводили как администрация Байдена, так и администрация Трампа.

Американская компания Polar LNG, которая планирует строительство завода по производству сжиженного газа на Аляске, намерена со скидкой приобрести оборудование у российского проекта "Арктик СПГ-2", на который Вашингтон наложил санкции.

Об этом сообщил руководитель Polar LNG Джоэл Риддл, пишет Reuters. Компания Polar LNG надеется получить разрешение от Управления по контролю за иностранными активами США на приобретение оборудования, в частности частично построенной установки по сжижению газа.

Американская компания планирует принять окончательное инвестиционное решение о строительстве завода в середине 2027 года, а начать производство сжиженного природного газа – в 2029 или 2030 году.

Отмечается, что санкции против российского проекта вводили как администрация бывшего президента Джо Байдена, так и действующего президента Дональда Трампа.

Что известно о проекте компании Polar LNG

Первый этап проекта потребует инвестиций в размере от 8 до 9 млрд долларов и позволит производить 7 млн тонн топлива в год. Его можно будет продавать в Японию, Южную Корею и другие страны.

Компания Polar LNG планирует профинансировать более половины проекта за счет американского капитала, но также открыта для инвестиций со стороны компаний из Японии и других стран.

Проект будет сотрудничать с другой инициативой Alaska LNG. Администрация Трампа надеется реализовать ее в ближайшие годы.

Компания планирует использовать оборудование, адаптированное к арктическим условиям. Также она планирует приобрести шесть ледоколов.

Справка УНИАН. "Арктик СПГ-2" (англ. Arctic LNG 2) – это завод по производству сжиженного природного газа, который строится на Гиданском полуострове и разрабатывается российской компанией "Новатэк".

Экспорт российского СПГ

Как писал УНИАН, в конце августа прошлого года танкер с грузом сжиженного природного газа (СПГ) с российского экспортного объекта, на который наложены санкции США, впервые пришвартовался в Китае. Он находится под ограничениями еще со времен президентства Джо Байдена, и долгое время Россия не могла найти покупателей на "голубое топливо".

Позже, в сентябре, стало известно, что второй танкер с российским газом с "Арктик СПГ-2" пришвартовался в Поднебесной. А уже в ноябре 2025 года экспорт сжиженного природного газа из России в Китай достиг рекордного уровня. Таким образом, покупатели не обращали внимания на риск западных санкций, чтобы получить дешевое "голубое топливо".

В январе сообщалось, что Россия использует единственный ледокол, чтобы доставить сжиженный природный газ с завода "Арктик СПГ-2", на который США наложили санкции. Это подчеркивает потребность Москвы в большем количестве судов, способных пересекать ледяные воды.

