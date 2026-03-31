1 апреля всю Украину накроют дожди

В большинстве областей будет довольно тепло, только на западе страны образуется "островок холода".

Начало апреля в Украине будет пасмурным и мокрым, но относительно теплым. Дожди пройдут по всей стране, а воздух прогреется до +13°...+17°. Только на западе страны будет прохладнее, +9°...+13°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +7°, днем +17°, небольшой дождь.

Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью +3°, днем +11°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +3°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ровно завтра пасмурно, ночью +5°, днем +13°, дождь.

В Тернополе 1 апреля ночью +3°, днем +11°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +13°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +3°, днем +11°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем будет +13°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +3°, днем +11°, дождь.

В Виннице завтра будет +5°...+15°, пасмурно, небольшой дождь.

В Житомире в среду ночью +7°, днем +17°, пасмурно, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+17°, пасмурно.

В Черкассах завтра ночью +7°, днем +17°, пасмурно, кратковременный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +17°, пасмурно, небольшой дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +7°...+17°, небольшой дождь.

В Одессе 1 апреля - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +7°, днем +17°.

В Херсоне в среду ночью будет +7°, днем +17°, пасмурно, небольшой дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +7°, днем +17°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +17°, пасмурно, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +17°, пасмурно, кратковременный дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +7°, днем +17°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +17°, пасмурно, небольшой дождь.

В Симферополе в среду будет пасмурно, +7°...+17°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +15°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +15°.

1 апреля - какой праздник, приметы погоды

1 апреля - преподобной Марии Египетской. По приметам, если день солнечный и теплый, то лето будет жарким и сухим.

Вас также могут заинтересовать новости: