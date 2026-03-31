1 апреля всю Украину накроют дожди

Начало апреля в Украине будет пасмурным и мокрым, но относительно теплым. Дожди пройдут по всей стране, а воздух прогреется до +13°...+17°. Только на западе страны будет прохладнее, +9°...+13°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +7°, днем +17°, небольшой дождь.
- Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью +3°, днем +11°, дождь.
- В Луцке будет пасмурно, ночью +3°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Ровно завтра пасмурно, ночью +5°, днем +13°, дождь.
- В Тернополе 1 апреля ночью +3°, днем +11°, пасмурно, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +13°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +3°, днем +11°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем будет +13°, пасмурно, дождь.
- В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +3°, днем +11°, дождь.
- В Виннице завтра будет +5°...+15°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Житомире в среду ночью +7°, днем +17°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+17°, пасмурно.
- В Черкассах завтра ночью +7°, днем +17°, пасмурно, кратковременный дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +17°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +7°...+17°, небольшой дождь.
- В Одессе 1 апреля - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +7°, днем +17°.
- В Херсоне в среду ночью будет +7°, днем +17°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +7°, днем +17°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью +7°, днем +17°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +17°, пасмурно, кратковременный дождь.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью +7°, днем +17°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +7°, днем +17°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Симферополе в среду будет пасмурно, +7°...+17°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +15°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +15°.
1 апреля - какой праздник, приметы погоды
1 апреля - преподобной Марии Египетской. По приметам, если день солнечный и теплый, то лето будет жарким и сухим.