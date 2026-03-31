Почему кот показывает живот: ветеринары расшифровали 11 сигналов от домашнего питомца

Ваш домашний питомец постоянно "общается" с вами, используя сотни тонких сигналов и мимику, которую люди обычно игнорируют. Понимание этого языка поможет избежать царапин и наладить идеальные отношения с животным, пишет USA Today.

Большинство этих знаков легко пропустить, но если вы их изучите, поведение кота станет гораздо понятнее. Автор выделяет 11 ключевых состояний:

Доверие (живот вверх)

Это обычно означает, что они чувствуют себя в безопасности и расслаблены, а не то, что они хотят, чтобы к ним прикасались.

Многие кошки проявляют защитную реакцию, если вы попытаетесь почесать им живот, поэтому позвольте им самим определять условия взаимодействия.

Счастье

Счастливая кошка обычно держит хвост направленным вверх, с легким завитком на конце. Их уши тогда стоят вертикально, а глаза часто слегка прикрыты.

Игривость

Когда кот находится в игровом или охотничьем настроении, его зрачки расширяются, а внимание становится максимально сосредоточенным.

Азарт

Вы можете понять, что кот настроен на игру, когда его поведение имитирует охоту. Его хвост будет дергаться из стороны в сторону, и он может вилять задом, готовясь к прыжку.

Беспокойство

Обеспокоенного кота легко узнать по "ушам-самолетам" – они полностью прижаты и развернуты в стороны.

Испуг

В таком состоянии кошки часто прячутся и пытаются казаться меньше. Они плотно обхватывают хвост вокруг себя. Предоставление пространства может помочь им снова почувствовать себя в безопасности.

Стресс

Обратите внимание на нетипичное поведение: облизывание губ, царапание, чрезмерный груминг или зевание. Это признаки сильного стрессового воздействия на питомца.

Раздражение

Кошки могут бить хвостом, когда они раздражены или перевозбуждены. Это часто происходит во время поглаживания и может быть знаком того, что стоит остановиться.

Агрессия

Чувствуя угрозу, животное пытается выглядеть максимально устрашающе. Они выгибают спину и вздымают шерсть, чтобы казаться больше. Могут рычать и шипеть, чтобы запугать и отразить нападение.

Боль

Признаки боли могут быть едва заметными: животное прищуривается, опускает уши или избегает общения.

Болезнь

Кошки искусно маскируют недуги, но "вы можете определить, когда кошка больна или испытывает боль, по ее сгорбленной осанке". Часто они держат хвост под собой или близко к телу.

Другие новости о кошках

Ранее УНИАН писал о том, что означает мяуканье в ответ хозяину. Ветеринары назвали несколько основных причин такого поведения – от естественного общения и желания привлечь внимание до привычки "разговаривать" со своими хозяевами, до сигналов о потребностях или даже возможной проблеме со здоровьем.

Вас также могут заинтересовать новости: