Стирка одежды за 30 минут: эксперты объяснили, почему быстрый режим не всегда эффективен

Быстрая стирка подходит для небольших вещей.

В стиральной машине режим быстрой стирки предназначен скорее для того, чтобы быстро освежить небольшую партию слегка загрязненной одежды, а не для того, чтобы он был базовой настройкой для каждой загрузки. Об этом пишет nlc.

В чем проблема быстрой стирки?

Быстрая программа длится недолго, поэтому она с самого начала основана на компромиссах. Ее придумали для небольшого количества малозагрязненной одежды.

"Ошибка начинается тогда, когда в эту программу загружают нормальную порцию белья, сильно загрязненные ткани или несколько видов материалов одновременно. В таком случае более короткое время является не преимуществом, а ограничением: белье не обязательно постирается как следует, а вы окажетесь в том же месте, лишь потратив время на лишний цикл стирки", - отмечается в материале.

Более длительный цикл иногда действительно более экономичен

Сначала кажется, что это абсурдно, но именно так работает экопрограмма. Она функционирует при более низкой температуре и с оптимизированным потреблением воды и энергии, поэтому и длится дольше.

Поэтому то, что режим длится дольше, не означает, что он потребляет больше энергии. Во время стирки одним из крупнейших потребителей энергии является нагрев воды, поэтому более прохладный, длительный цикл часто является более выгодным.

Когда же все-таки стоит использовать экспресс-стирку?

Быстрая программа может быть полезна, если:

вы хотите быстро прополоскать одну-две вещи, которые были в легком использовании,

вам срочно нужна одежда,

на ней нет пятен, сильного запаха или серьезных загрязнений.

Также быстрая стирка подходит для небольших и слегка загрязненных партий белья.

"Лучший режим - это обычно не быстрая стирка, а следующее: нормальное количество одежды, не слишком интенсивная стирка, более низкая температура и, когда это возможно, экопрограмма", - отметили в nlc.

Другие советы экспертов

