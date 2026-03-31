'США больше не будут помогать': обиженный Трамп 'бросил' Ормузский пролив на произвол судьбы

Трамп предложил другим странам, которые не могут получать авиационное топливо с Ближнего Востока, закупать его в США.

США больше не будут помогать другим странам с поставками нефти и топлива через Ормузский пролив, написал в своей сети Truth Social президент США Дональд Трамп.

"США больше не будут помогать вам, так же как вы не помогли нам. Иран, по сути, уничтожен. Самое сложное уже сделано. Идите и доставайте свою нефть!" – отметил американский лидер.

Он также дал понять, что страны, страдающие от дефицита авиационного топлива из-за фактической блокировки Ормузского пролива, могут купить его у США или забрать самостоятельно.

"Всем тем странам, которые не могут получить авиационное топливо через Ормузский пролив, таким как Великобритания, отказавшаяся участвовать в обезглавливании Ирана, у меня для вас предложение: во-первых, покупайте в США, у нас его в избытке; во-вторых, наберитесь немного запоздалой смелости, отправляйтесь к проливу и просто заберите его. Вам придется начать учиться бороться самостоятельно", – подчеркнул Трамп.

Блокировка Ормузского пролива – последние новости

2 марта Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, что дало мощный импульс росту цен на нефть. Позже представители власти страны утверждали, что пролив открыт для судов стран, не участвующих в войне против Ирана.

Вместе с тем, 20 марта стало известно, что Иран ввел плату за безопасный проход судов через Ормузский пролив в размере 2 миллионов долларов.

