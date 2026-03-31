На Кипре царит паника из-за войны в Иране: туристы массово покидают остров

Начало совместных американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля совпало с возобновлением работы туристической отрасли Кипра после зимнего перерыва.

С наступлением пятой недели войны в Иране и приближением пасхальных праздников в Великобритании туристы начали отменять свои отпуска на Кипре. Фотографии показывают безлюдные пляжи и улицы в обычно переполненных популярных местах, включая Лимассол и Протарас, в то время как бронирование отелей на средиземноморском острове сократилось на 40%.

Как пишет Express, начало совместных американо-израильских атак на Иран 28 февраля совпало с возобновлением туристической отрасли Кипра после зимнего перерыва. Через два дня, когда Иран нанес серию контрударов, беспилотник ударил по британской военной базе RAF Акротири на острове, что вызвало волну отмен туристических бронирований.

Ежедневные показатели отмен краткосрочной аренды жилья на Кипре резко выросли с примерно 15% до конфликта до 100% в последующие дни. С тех пор этот показатель снизился, но до 21 марта оставался на уровне около 45%, при этом в Греции и Турции также наблюдался незначительный рост показателей отмен.

Ассоциация отельеров Кипра зафиксировала почти 40-процентное падение бронирований в марте и аналогичное снижение в апреле.

Отмечается, что компания Muskita Hotels, управляющая тремя отелями на Кипре, наблюдала волну отмены отпусков в марте и апреле, а также резкое замедление бронирований на оставшуюся часть 2026 года. Thanos Hotels and Resorts, управляющая четырьмя отелями на Кипре, также испытала внезапный всплеск отмен.

Великобритания обещает не использовать свои базы на Кипре для наступательных военных операций

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Кир Стармер вновь подчеркнул, что безопасность Республики Кипр является фундаментальной для Соединенного Королевства, и с этой целью было принято решение об усилении средств, способствующих уже существующим превентивным мерам.

Он сказал, что британские базы на Кипре не будут использоваться для каких-либо наступательных военных операций.

