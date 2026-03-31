Семь вместо одного: жена случайно преподнесла мужу 'пушистый сюрприз'

Простая идея устроить мужу сюрприз с одним котом обернулась настоящим пушистым хаосом, когда женщина "случайно" стала владелицей сразу семи кошек. Как пишет Newsweek, Келли Битти и ее муж Эдриан и без того привыкли к большому количеству животных - у них уже есть две немецкие овчарки, две карликовые козы и 14 кур. Эдриан обожает кошек и давно мечтал о одной, но из-за аллергии жены они раньше пушистиков не заводили.

Однако Битти решила, что после переоборудования старой мастерской под сарай для коз и кур они могут завести "сарайного" кота, который бы свободно перемещался между зданиями. Поскольку приближался день рождения мужа, а сам он был в командировке, она решила отблагодарить его - ранее он подарил ей коз на ее праздник.

В видео, опубликованном в Instagram, Битти рассказала, как ее план с одним котом быстро превратился в семерых. Она нашла объявление о коте, которому срочно нужен был новый дом, поскольку сосед по квартире оставил его, а у владелицы была аллергия. Единственным условием было забрать также сестру кота, и женщина согласилась.

Видео дня

На следующий день после того, как двух кошек привезли домой, ее сын пошел в сарай их кормить, но быстро вернулся, испуганный.

"Я подумала, что что-то случилось, и побежала к двери", - рассказала она. "Он кричал: "Там котята!"

Оказалось, что одна из новых кошек родила пятерых котят. Так ее сюрприз для мужа превратился в настоящий хаос. Келли сказала:

"Я не могла поверить, но в то же время смеялась, потому что это очень в нашем стиле - мы притягиваем хаос и забавные ситуации. Я хотела только одного кота для него, а в результате получила семерых, о которых он даже не знал".

Впрочем, скрыть новость не удалось: когда муж позвонил в тот же день, она рассказала ему все - тем более что это был его день рождения, который теперь он делит с котятами.

На видео видна его реакция: сначала полный шок, а затем удивленные взгляды то на жену, то на корзину с котятами. Он пытался понять, как так произошло, пока Битти объясняла историю. По ее словам, когда первый шок прошел, он очень обрадовался.

"Он сказал, что после этого - никаких новых животных, а я ответила: "Ты же знал, на ком женился".

Женщина также пошутила, что следующим сюрпризом может стать карликовый ослик, ведь она мечтает о небольшой ферме, но пока наслаждается компанией новых пушистых питомцев.

Видео быстро стало вирусным и набрало более 1,7 миллиона просмотров и 1600 комментариев в Instagram по состоянию на понедельник.

Пользователи активно реагировали на историю. Один написал: "Обожаю такие акции - купил одного, получил шесть бесплатно". Другой пошутил: "Оптовая доставка кошек". Еще один добавил: "Фраза "еще один не помешает" - именно с этого все и начинается".

Другие интересные новости

Напомним, в Калифорнии (США) владелица хомяка случайно узнала, что ее хомяк ежедневно сбегал из клетки и "проказничал". В частности, хозяйка показала видео, как домашний питомец выходил и заходил в клетку и создал "тайник" за плитой - между стеной и мебелью хомяк накопил запасы на "черный день". Женщина нашла кучку семян, еды и других предметов. Воришку поймали с добычей "на горячем".

Вас также могут заинтересовать новости: