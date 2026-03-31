Перерасчет пенсий с 1 апреля: кому необходимо подать заявление в Пенсионный фонд

Большинству работающих пенсионеров перерасчет производится автоматически.

С 1 апреля в Украине состоится ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. При этом в некоторых случаях для его проведения необходимо подать заявление, пишет"Судебно-юридическая газета".

Отмечается, что перерасчет осуществляется при наличии у работающего пенсионера страхового стажа. В частности, он проводится автоматически, если по состоянию на 1 марта 2026 года лицо продолжает работать и приобрело не менее 24 месяцев страхового стажа или если этот стаж меньше, но с момента назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.

В таких случаях обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Если же по состоянию на указанную дату накоплено не менее 24 месяцев стажа, размер пенсии пересматривается с учетом этого стажа, при этом для расчета могут использоваться как предыдущие показатели заработной платы, так и более актуальные данные после последнего перерасчета.

При этом, если необходимый стаж в 24 месяца будет набран уже после 1 марта, пенсионер может не ждать следующего автоматического перерасчета, а подать заявление сразу после приобретения соответствующего права. В случае обращения до 15 числа месяца пересчитанная пенсия будет выплачена уже со следующего месяца.

Ранее УНИАН писал о перерасчете пенсий работающим пенсионерам. Управляющий адвокат собственного адвокатского бюро Иван Хомич объяснил, как происходит перерасчет пенсии работающим пенсионерам и почему некоторым гражданам стоит подавать заявление самостоятельно.

С 1 марта украинцам, получающим пенсию по инвалидности в связи с чернобыльской трагедией, провели перерасчет минимальных выплат. В Пенсионном фонде Украины объяснили, кого коснулись изменения и каким теперь будет размер пенсии по инвалидности для разных групп.

