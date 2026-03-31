'Веер из пальмовых листьев не поможет': комбриг рассказал о тех, кто идет в СЗЧ

По его словам, большинство из тех, кто покидает часть, - это мобилизованные.

Если у человека нет желания учиться и он хочет любой ценой сбежать из армии, то такой новобранец в любом случае уйдет в СОЧ (самовольное оставление части, далее - СЗЧ, более известная украинская аббревиатура этой фразы). Об этом в интервью "Новинарне" отметил командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады, полковник Михаил Курах.

"Не могу сказать, что сейчас наблюдается какой-то "скачок" в динамике совершения самовольного ухода. Существенных изменений не произошло", - отметил он.

По его словам, преимущественно СЗЧ осуществляется еще в самом учебном центре, во время прохождения новобранцем базового курса, и в основном это делают мобилизованные. При этом он отметил, что среди тех, кто пришел в бригаду добровольно, совершают самовольный уход единицы.

"Немало мобилизованных приходят в учебный центр с мыслью: "Нам всем хана, нас всех убьют". И такие представления - основная причина, почему еще на этапе БЗВП новобранцы убегают", - сказал Курах.

При этом он отметил, что, если у человека нет желания учиться и он хочет любой ценой сбежать из армии, то этот новобранец сбежит, "даже если мы будем стоять за ним, как за египетским царем, с веером из пальмовых листьев".

Полковник не может сказать, увеличилась ли в последнее время тенденция к СЗЧ или уменьшилась, но факт остается фактом: количество желающих служить добровольно уменьшилось.

Командир, отвечая на вопрос, действует ли перевод через СЗЧ в его подразделение, отметил, что 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада не имеет особого доступа к батальонам резерва, из которых в основном комплектуются воинские части Сухопутных войск. Он добавил:

"Но по рекомендательным письмам (направлениям) мы переводим к себе людей, которые хотят к нам. Это примерно до пяти человек в месяц".

Курах рассказал, что военнослужащие бригады - это простые люди.

"Мы не отбираем себе "арийцев" или "гладиаторов", - пошутил он. По его словам, у них есть много мобильных рекрутинговых групп, которые работают преимущественно в центральных и западных областях Украины, а также есть рекрутинговый центр во Львове.

Проблема СЗЧ в Украине

Как сообщал УНИАН, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Александр Сырский отмечает, что многое сделано для того, чтобы военнослужащие, которые по разным причинам самовольно покинули воинскую часть,возвращались на службу.

Он отметил, что основной причиной самовольного оставления части является нежелание проходить службу, опасения за свою жизнь. По мнению Главнокомандующего ВСУ, чтобы не было проблем с мобилизацией, необходимо, чтобы представители ТЦК и СП относились к мобилизованным "по-человечески".

