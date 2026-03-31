Россия давит на США: Зеленский раскрыл новые сроки захвата Донбасса оккупантами

1 апреля Украина и США проведут переговоры о завершении войны в видеоформате. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время выхода к прессе по случаю четвертой годовщины освобождения Бучи, передает корреспондент УНИАН.

"Я подключусь – они меня тоже попросили. Я об этом сегодня ночью говорил с генсеком НАТО Марком Рютте. Мы договорились, что он, я, Виткофф, Кушнер, Линдси Грэм – кто-то еще там будет. Обсудим, где мы находимся. И насколько близки мы к трехсторонним договоренностям, хотя бы к трехсторонней встрече. Поэтому завтра у нас будут соответствующие контакты", – сказал Зеленский.

Президент также добавил, что самым актуальным на переговорах остается вопрос территорий. По словам президента, украинским компромиссом является готовность прекратить войну по линии фронта. Тогда как РФ продолжает требовать выхода Украины с территории Донецкой области.

"Они говорят американской стороне: сейчас новые сроки: через два месяца захватят Восток нашего государства, захватят Донбасс. И поэтому у Украины есть два месяца, чтобы уйти. И тогда война закончится. А если Украина не уйдет, то Россия захватит Донбасс и потом будут другие условия. Логичный вопрос – если их цель только Донбасс, то зачем они говорят, что пойдут дальше, если им удастся захватить Донбасс? То есть вопрос не в Донбассе", – добавил Зеленский.

По его словам, РФ не удастся реализовать этот план на практике, и Москва это понимает. Однако они продолжают давить на США, чтобы Вашингтон заставил Украину пойти на уступки.

"Я считаю, что сегодня Россия давит на Америку. Потому что приближаются выборы. Понятно, что США нужно предпринимать различные шаги и во внутренней политике, и во внешней. Мы очень надеемся на переговорном треке вернуть логику, а не эмоциональность России", – пояснил Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что не считает, что переговоры с РФ о мире в Украине зашли в тупик. Он, в частности, отметил, что сейчас мяч находится на стороне РФ и США и что Украина не планирует прекращать попытки завершить войну.

Отметим, что в последний раз Украина проводила переговоры с Соединенными Штатами без участия РФ 22 марта. Тогда специальный представитель президента США Стив Виткофф назвал их "конструктивными". А секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил о продвижении в согласовании позиций и дальнейшем сужении круга нерешенных вопросов.

