В ЕС предупредили о длительных перебоях с поставками топлива: грозит ли Европе дефицит

Брюссель обеспокоен поставками авиационного топлива и дизельного топлива в Европу.

Правительства стран Европейского Союза должны подготовиться к длительным перебоям с поставками энергоносителей из-за войны в Иране. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен, сообщает Reuters.

В письме министрам энергетики, с которым ознакомилось агентство, еврокомиссар рекомендовал правительствам "принять меры на случай длительных перебоев с поставками энергоносителей". Йоргенсен отметил, что Брюссель особенно обеспокоен поставками авиационного топлива и дизеля в Европу.

В своем письме он также рекомендовал правительствам стран-членов ЕС избегать мер, которые ограничивали бы торговлю нефтепродуктами или сдерживали производство на европейских нефтеперерабатывающих заводах.

"Государствам-членам рекомендуется отложить любое несрочное техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов", – отметил он.

Руководитель отдела европейских продуктов в компании Argus Media Бенедикт Джордж не исключает в будущем локальный дефицит авиационного топлива в ЕС. Он отметил, что последние партии керосина, прошедшие через Ормузский пролив до его закрытия, должны прибыть в Европу примерно 10 апреля.

"Реальной угрозы того, что авиационное топливо действительно закончится, нет", – заявил эксперт, добавив, что запасы европейских стран могут покрыть спрос на керосин на срок до трех месяцев.

Однако, по его словам, запасы могут сократиться до уровня, при котором возникнет локальный дефицит или будут наблюдаться высокие и нестабильные цены.

Reuters отмечает, что ЕС получает около 15% керосина от поставщиков с Ближнего Востока. Кроме того, блок получает авиатопливо с заводов в Индии, которые перерабатывают ближневосточную нефть. Джордж отмечает, что блок мог бы частично заменить авиатопливо из стран Персидского залива сырьем из США, но не весь керосин.

При этом издание обращает внимание, что закрытие Ормузского пролива напрямую не повлияло на запасы нефти и природного газа в ЕС, поскольку Европа импортирует большую часть этих энергоносителей от поставщиков за пределами Ближнего Востока. Однако из-за зависимости блока от импортного топлива он остается уязвимым перед мировыми ценами на энергоносители. Издание напоминает, что цены на газ в Европе выросли более чем на 70% с момента начала войны на Ближнем Востоке.

2 марта Иран объявил о закрытии Ормузского пролива, что способствовало росту цен на нефть. Позже представители власти страны утверждали, что пролив открыт для судов стран, не участвующих в войне против Ирана

20 марта стало известно, что Иран ввел плату за безопасный проход судов через Ормузский пролив в размере 2 миллионов долларов.

