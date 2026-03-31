Миндича хотят видеть в Украине: запрос о его экстрадиции направлен в Минюст Израиля

Запрос пришлось дорабатывать совместно с НАБУ.

Запрос о выдаче бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в коррупции в сфере энергетики, направлен в Министерство юстиции государства Израиль, сообщила УНИАН пресс-секретарь генерального прокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

Она отметила, что после поступления ходатайства от Национального антикоррупционного бюро Украины о выдаче лиц в Украину, в ходе его рассмотрения "выявлен ряд процессуальных и технических недостатков".

"В рабочем порядке Офис Генерального прокурора совместно с НАБУ обработал и доукомплектовал 24 тома материалов, а также подготовил и перевел текст запроса", – отметила она.

По ее словам, после окончательного устранения недостатков и ошибок запрос о выдаче направлен в Министерство юстиции государства Израиль.

Напомним, что в ноябре 2025 года НАБУ обнародовало детали расследования о коррупции в энергетической сфере. Схема получила название "Шлагбаум". Пресс-служба НАБУ отмечала, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2025 года украинским журналистам удалось заснять в Израиле бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в организации масштабной коррупционной схемы вокруг "Энергоатома". Миндич в разговоре с журналистами отмечал, что не намерен возвращаться из Израиля в Украину и давать показания. А обвинения против себя назвал "манипуляциями".

В декабре 2025 года в Высшем антикоррупционном суде Миндичу заочно избрали меру пресечения. Речь шла о содержании под стражей. Адвокату, назначенному государством в качестве представителя стороны защиты, не удалось связаться с Миндичем лично.

