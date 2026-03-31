Сколько будут стоить 100 долларов в апреле: прогноз банкира

В течении апреля можно ожидать смягчения внешнего фона. Дело в том, что мировой капитал не заинтересован в длительном обострении конфликтов.
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал УНИАН, что в случае, если период турбулентности на продлится рынках продлится дольше, то это отразится на паре доллар/евро, а также золота и других активов.
Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине в апреле будет находиться в пределах 43,75–44,50 гривни, а курс курс евро – 49,5–52 гривни.
Таким образом 100 долларов в гривнях будут стоить 4375–4450 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся в 43750–44500 гривень. Что касается европейской валюты, то 100 евро в гривнях будет стоить 4950–5200 гривень, а 1000 евро в гривнях - 49500–52000 гривень.
В какой валюте лучше держать деньги в Украине
Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что облигации внутреннего государственного займа и гривневые депозиты и дальше будут приносить хорошую прибыль.
В свою очередь, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский также считает, что на долларе заработать не получится сейчас, хотя цена на американскую валюту благоприятна для покупки.