Ситуация с Ормузским проливом – наглядный пример того, во что превратился мир, когда право сильного превалирует над какими-либо международными нормами.

Все выглядит так, что президент США Дональд Трамп хочет построить глобальную систему торговли энергоресурсами, которую будут контролировать американцы. Условно говоря, если в системе есть 5-6 ключевых точек, то Трамп предпочел бы контролировать, например, три: американскую нефть, венесуэльскую и, скажем, иранскую. Впоследствии, возможно, и российскую тоже, но уже через какие-то договоренности…

Его точка зрения, очевидно, такова: если существует какой-то террористический режим, то мы должны его уничтожить, а его место, соответственно, не может оставаться пустым, поэтому кто-то обязательно должен прийти и установить какой-то контроль "во благо всего человечества".

Поэтому Трамп пытается все подать как историю "во имя всего человечества", хотя это история исключительно о деньгах – это очевидно.

В свою очередь, Иран понимает, что, формально, имеет территориальный контроль над Ормузским проливом, ведь значительная его часть – это, собственно, территориальные воды Ирана. Следовательно, применяя "право силы", он может вводить различные меры по его блокированию и самостоятельно решать, пропускать или не пропускать какие-то корабли.

При этом Иран хочет вызвать ненависть к американцам, которые, мол, мешают проливу нормально функционировать. Тегерану это нужно, чтобы на Трампа было давление, чтобы он быстрее завершил эту войну.

Кто-то сравнивает это с пиратством, а я бы сравнил с баронами-разбойниками из Средневековья. Когда такой барон мог выскочить из своего замка и ограбить какого-нибудь неосторожного путешественника, который проезжал слишком близко (ведь он проезжал слишком близко, сам виноват). Или ввести пошлину за проезд по мосту, который также находится очень близко от замка – и никто при этом таким действиям ничего не противопоставляет.

В эту логику вписывается идея, появившаяся на днях, о том, что Пакистан и некоторые другие страны предлагают создать какой-то консорциум или какой-то совет, которые могут заниматься обеспечением прохода через Ормузский пролив.

А почему аналогичную идею, чтобы проход через пролив контролировал "Совет мира" Трампа, не предложил сам президент Соединенных Штатов? Потому что это – неработающая организация, и все это прекрасно понимают. Она создавалась, фактически, как одноразовая, и не имеет никаких механизмов работы, да и никакого влияния.

Но я бы не исключал, что Дональд Трамп будет пытаться продать идею привлечения этой организации после того, как война закончится.