С Хавьером Бардемом: вышел трейлер сериального ремейка культового 'Мыса страха'

Стриминговый сервис Apple TV показал первый трейлер сериального ремейка культовой криминальной драмы "Мыс страха" (Cape Fear) 1991 года Мартина Скорсезе, который, в свою очередь, был ремейком одноименного фильма Джей Ли Томпсона 1962 года, снятого по роману Джона Д. Макдональда "Палачи".

В то же время создатели сериала подчеркивают, что он не является прямой адаптацией оригинала и предыдущих фильмов, а скорее вдохновлен ими.

В центре сюжета – закоренелый преступник Макс Кейди, который выходит из тюрьмы, переполненный жаждой мести государственному защитнику, который скрыл определенные доказательства, которые могли бы изменить ход следствия в пользу подсудимого.

Главную роль в новой версии исполнил Хавьер Бардем ("Старикам тут не место", "Вики Кристина Барселона", "Ешь, молись, люби", "Эскобар", франшиза "Дюна"). Напомним, в версии Скорсезе этого персонажа играл Роберт де Ниро.

Кроме того, в сериале задействованы Эми Адамс ("Поймай меня, если сможешь", "Боец", "Мастер", "Человек из стали", "Ночные животные") и Патрик Уилсон (франшизы "Заклятие", "Астрал", "Аквамен", сериал "Фарго").

При этом Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг выступили продюсерами сериала.

Премьера сериала запланирована на 5 июня 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: