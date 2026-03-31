Соучредитель Netflix присоединился к инвестициям в оборонную промышленность Украины

Соучредитель и председатель правления компании Netflix Рид Хастингс присоединился к инвестиционному фонду UA1, который поддерживает оборонно-промышленный комплекс Украины. Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам стратегического развития Александр Камышин в интервью Forbes Ukraine.

В официальном отчете фонда также упоминается то, что Хастингс стал одним из ключевых партнеров в новом раунде финансирования. Он известен инвестициями в инновации и образование, а теперь направляет ресурсы на укрепление обороноспособности Украины.

Сейчас фонд UA1 работает над завершением первого масштабного раунда привлечения инвестиций, объем которого должен достичь $50 млн к концу апреля 2026 года. Многие участники проекта являются опытными американскими венчурными инвесторами, которые готовы вкладывать средства в укрепление оборонно-промышленного комплекса Украины.

Видео дня

Основной задачей фонда является поиск и финансирование разработок, которые могут быть оперативно применены на поле боя. Приоритетными направлениями для инвестирования определены искусственный интеллект, системы электронной борьбы, беспилотники, роботизированные комплексы и решения в сфере кибербезопасности.

Украина разрабатывает "умные" рои дронов-перехватчиков

Ранее в Business Insider сообщали, что в Украине создают специальные рои дронов-перехватчиков, которые позволят одному пилоту управлять сразу несколькими беспилотниками одновременно. Несколько компаний в кластере инновационного центра Brave1 уже работают над этой функцией.

Кроме того, разрабатывается возможность, чтобы дроны независимо взаимодействовали друг с другом во время полета.

