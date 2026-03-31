Останавливать боевые действия сейчас нельзя: комбриг назвал главную цель Украины в войне

Как подчеркнул командир, сейчас Украине нужно работать так, чтобы в конечном итоге добить российскую экономику.

Нужно продолжать бороться с врагом, изматывать и уничтожать его, потому что благодаря этому российская экономика максимально ослабнет, и восстанавливать ее придется очень долго. Об этом заявил командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Михаил Курах в интервью Новинарне.

По его словам, и у нас, и у врага есть свои цели и задачи, которые подкрепляются и обосновываются определенными ресурсами. Речь идет о личном составе, наличии техники и вооружения.

"У нас, в принципе, всего этого хватает, в зависимости от объема тех задач, которые на нас хотят возложить. Понятно, что восстановить все до границ 1991 года у нас однозначно не получится. Но на некоторых участках и направлениях мы сможем продвинуться – при условии наличия личного состава, его подготовки и соответствующего планирования", – сказал Курах.

Также он рассказал, как военные воспринимают (или не воспринимают) новости о мирных переговорах.

"От боевых действий устали и мы, и противник. Но все прекрасно понимают, что любое перемирие с Россией лишь временно заморозит, растянет конфликт, переведет в фазу условной "АТО" – и со временем ситуация может только обостриться", – отметил комбриг.

Почему важно дожать врага

Поэтому, как подчеркнул командир, сейчас нам нужно работать так, чтобы добить россиян.

"Это мое личное мнение: сейчас заканчивать ничего не нужно, нужно дальше бороться с врагом, изнурять и уничтожать его. Почему? Потому что их экономика от этого максимально рухнет, и они будут все очень долго восстанавливать", – пояснил он.

По мнению Кураха, если сейчас Украина все-таки дожмет, добьет экономически Россию, то "роков 20-30 у россиян уйдет на восстановление, и тогда нам будет спокойнее".

"Если мы сейчас остановимся или ослабим давление – с россиян снимут санкции, они восстановят и укрепят экономику, и через год-два начнется то же самое. Поэтому Россию нужно добить. После этого, в том числе, есть вероятность смены политического режима", – подчеркнул командир бригады.

Мирные переговоры: что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поделился своим видением приостановки переговорного процесса между Украиной, США и Россией по поиску путей завершения войны. Глава государства не считает, что ситуация зашла в тупик.

По его словам, сейчас мяч находится на стороне и Соединенных Штатов Америки, и России. Как подчеркнул президент, нужно организовать трехстороннюю встречу между Украиной, США и Россией, двигаться дальше по дипломатическому пути и делать, по крайней мере, все для этого.

