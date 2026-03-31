'Путин потер свои ручонки': Федоренко объяснил, как рост цен на нефть сказывается на РФ

По его словам, еще до начала войны на Ближнем Востоке в России возникли серьезные экономические проблемы.

События на Ближнем Востоке повлияли на цены на нефть, что помогло президенту РФ Владимиру Путину в войне против Украины. Об этом в эфире"24 Канала" рассказал Юрий Федоренко - командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Командования Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

"Путин потер свои маленькие ручки, что вот, теперь будет за что воевать. Путин решил, что настало время, когда он сможет заработать очередные миллиарды за счет нефти. Которые затем будут аккумулированы на преодоление кризиса. И для финансирования ВПК, дальнейшей войны против Украины. Именно поэтому украинские БПЛА и крылатые ракеты систематически отрабатывают возможности РФ по добыче нефти, транспортировке и продаже в другие страны", - сказал Федоренко.

Он отметил, что до событий на Ближнем Востоке в России начались "существенные" экономические проблемы. И хотя публично они этого не признают - в регионах уже ощущали эти последствия.

Видео дня

"Их невозможно будет исправить или выровнять за несколько месяцев или даже полгода. Потому что экономика - это всегда сложно. Когда она падает ниже черты, поднять ее очень сложно. Это требует сверхусилий, времени и жестких ограничений. Там некоторые регионы начали фактически голодать из-за отсутствия рабочих мест и возможности обеспечивать свои семьи. Это еще не видно широкой общественности, но факт", - добавил Федоренко.

Удары Украины по нефтяной отрасли РФ

Напомним, в ночь на 31 марта Силы обороны в седьмой раз подряд атаковали Ленинградскую область России. Местные власти официально признали, что был нанесен удар по порту Усть-Луга. Это уже третье поражение этого объекта в течение марта.

Кроме того, ранее Силы обороны атаковали и стратегический завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области. Тогда в Генштабе сообщали, что были поражены резервуарный парк и стендеры на территории предприятия.

