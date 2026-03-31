Нацбанк ослабил гривню: официальный курс доллара и евро на 1 апреля

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,45 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 1 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,92 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 12 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,45 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,94/43,97 грн/долл., а единая европейская валюта – 50,48/50,50 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 31 марта вырос на 3 копейки и составил 44,10 гривни за доллар, а курс евро в банке подешевел на 25 копеек и составил 50,75 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 43,50 гривни, а евро – по курсу 49,75 гривни за единицу иностранной валюты.

При этом курс доллара к гривне в банках Украины подешевел на 4 копейки и составил 44,10 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,55 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне снизился на 9 копеек и составлял 50,90 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50 гривень за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: