Бывший партнер Никитюк по шоу сделал откровенное заявление о ней

Блогер Богдан Буше рассказал, насколько близким было и остается их общение.

Украинский блогер и экс-ведущий шоу "Хто зверху?" Богдан Буше ответил на вопрос о том, общается ли он сейчас со своей соведущей в прошлом Лесей Никитюк.

"Я не общаюсь сегодня, но у нас нет никаких конфликтов, ничего. Да, конечно, с рождением ребенка я поздравил, в комментариях. Лично я не звонил, не поздравлял, потому что я думаю, что у Леси достаточно было внимания в тот момент. А так… мы поддерживаем общение, но это не прям дружеское общение", - рассказал он в комментарии для программы "Тур зірками".

Буше добавил, что никогда близко не общался с Никитюк.

"Мы общались исключительно как коллеги по работе. Когда заканчивается работа, то коллеги по работе прекращают общаться", - констатировал блогер.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в шоу "Хто зверху" Богдана Буше заменил украинский певец Владимир Дантес. И Леся Никитюк признавалась, что именно она предложила продюсерам проекта пригласить на роль соведущего Вову.

"Это человек, который выстоял в шоу-бизнесе несмотря на все изменения в личной жизни и трансформации в карьере. И при этом он остался не только классным человеком, но и мощным артистом".

