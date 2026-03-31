Нил Дракманн показал ранние концепты The Last of Us и намекнул на новую игру

Творческий директор и глава Naughty Dog Нил Дракманн опубликовал в соцсетях оригинальные наброски The Last of Us, которые он сделал еще в 2003 году. На них разработчик показал мужчину и девочку, путешествующих по разрушенной Америке.

Однако куда больший интерес привлекли не сами скетчи, а подпись, которой Дракманн сопроводил свою публикацию – фанаты усмотрели в ней жирный намек на третью часть The Last of Us. Судя по словам Дракманна, Naughty Dog в будущем вернется к полюбившейся франшизе.

Сегодня, разбирая гараж, я наткнулся на свои оригинальные наброски 2003 год – концепт игры о мужчине, его приемной дочери и их путешествии по опустошенной Америке. Я благодарен за каждую минуту увлекательного путешествия, и особенно за те остановки, которые еще впереди.

Пользователи в комментариях убеждены, что Дракманн довольно прозрачно намекнул на продолжение франшизы.

Видео дня

Ранее Дракманн подчеркивал, что у него уже есть концепты для третьей игры серии, но не факт, что он их реализует. В документальном фильме о создании The Last of Us он говорил, что у него есть концепт, который объединит все три части в одну историю, но не обязательно в виде игры.

Примечательно, что в 2023-2024 году в интернете активно ходили слухи о третьей части, разработка которой якобы уже "идет полным ходом". Главной героиней вновь может стать Элли, но отдельна часть сюжета TLOU 3 будет посвящена новым выжившим.

Сейчас Дракманн и Naughty Dog заняты Intergalactic: The Heretic Prophet, у которой нет даже приблизительных сроков выхода. При ее создании авторы Last Of Us вдохновлялись "Ковбоем Бибопом" и "Акирой", а в плане геймплея ее называют "самой глубокой игрой" студии.

Меж тем сериал "Одни из нас" от HBO уже официально продлен на третий сезон. Он будет сосредоточен на истории Эбби и выйдет в 2027 году. Известно, что Дракманн покинул проект, чтобы сосредоточиться на своей карьере в игровой индустрии.

