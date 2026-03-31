Захват острова Харк представляет угрозу для военных США и может не положить конец войне, - AP

Захват острова может привести к еще большей эскалации конфликта.

Президент США Дональд Трамп угрожает ввести сухопутные войска для захвата ключевых объектов нефтяной инфраструктуры на иранском острове Харк. По мнению экспертов, такой военный ход поставит под угрозу жизни американцев и все равно может не привести к окончанию войны. Об этом пишет Associated Press.

Эксперты предлагают альтернативу

Эксперты считают, что если Трамп хочет парализовать нефтяную отрасль Ирана, чтобы получить преимущество в переговорах, лучшим вариантом могло бы быть установление морской блокады против судов, заправившихся на нефтяных терминалах острова Харк.

Известно, что остров, расположенный на противоположной от американских баз в Кувейте и Саудовской Аравии стороне Персидского залива, является центром иранской нефтяной промышленности, через который проходит 90% ее экспорта.

Видео дня

Риски для американских военных

"Ввод войск на сушу может быть наиболее психологически убедительным способом нанести удар по Ирану. С другой стороны, вы подвергаете опасности собственные войска. Остров расположен недалеко от материка. Поэтому они потенциально могут нанести большой ущерб острову, если будут готовы нанести ущерб собственной инфраструктуре", - подчеркнул Майкл Айзенштадт, бывший военный аналитик США, который сейчас руководит Программой военных и безопасностных исследований в Вашингтонском институте ближневосточной политики.

В то же время эксперт по Ирану в Израильском институте исследований национальной безопасности Дэнни Цитринович добавил, что захват острова Харк может привести к эскалации конфликта.

По его словам, Иран и его союзники, а именно йеменские повстанцы-хуситы, могут усилить свои ответные меры, а именно установить мины в Ормузском проливе и нанести удары дронами по целям на всей территории Аравийского полуострова - от Персидского залива до Красного моря.

В свою очередь аналитики сырьевых рынков и инвестиционные банки предупредили, что масштабные ответные меры могут иметь длительные последствия для цен на энергоносители и мировой экономики.

"Это будет трудно принять. Это будет трудно выдержать. И это может нанести ущерб экономике, но не настолько, чтобы заставить иранцев капитулировать", - объяснил Цитринович.

Согласно спутниковому анализу, проведенному Институтом исследований войны и проектом "Критические угрозы" Американского института предпринимательства, США уже нанесли удары по различным объектам на острове, а именно по системам противовоздушной обороны, радиолокационной станции, аэропорту и базе судов на воздушной подушке.

Отмечается, что остров Харк находится примерно в 33 километрах от побережья Ирана и является основным терминалом, через который проходит почти весь экспорт нефти страны. В частности, исследователь в сфере энергетики из Королевского института объединенных служб Петрас Катинас подчеркнул, что Ирану будет трудно функционировать без этого острова, ведь он является "главным узлом" экономики страны.

Контроль над островом не гарантирует победы

В свою очередь Цитринович говорит, что, несмотря на то, что оккупация Харка может дать Вашингтону определенный рычаг влияния в любых переговорах, он подчеркнул, что мысль о том, что контроль над островом можно обменять на запасы обогащенного урана Ирана, является надуманной.

"Это отнюдь не решающий удар", - подчеркнул эксперт.

Также Айзенштадт добавил, что даже при поддержке со стороны американских кораблей и самолетов время на сбивание каждого дрона или ракеты, запущенных с материка в сторону острова, все равно будет ограниченным.

"Побережье преимущественно гористое, поэтому дроны могут проникать через горные перевалы, где нашим радарам трудно их обнаружить. А у нас нет времени на предупреждение", - объяснил он.

Эксперт считает, что морская блокада судов, перевозящих иранскую нефть, была бы более безопасной стратегией и позволила бы достичь той же цели - контроля над большей частью нефтяной промышленности Ирана.

"Ввести карантин, направленный на перехват иранских нефтяных грузов, выходящих из Персидского залива. Это можно сделать на расстоянии, вне зоны действия львиной доли иранских систем вооружения", - согласился эксперт по энергетической безопасности Центра стратегических и международных исследований Клейтон Сейгл.

Кроме того, он выступил против уничтожения нефтяной инфраструктуры острова Харк, что также предлагал Трамп.

"Мы должны были прийти на помощь людям, которые восстали и протестовали за лучшее будущее. Поэтому парализовать потенциал Ирана по получению доходов на долгие годы точно не будет способствовать этому", - подытожил Сейгл.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее стало известно, сколько дронов и ракет выпустил Иран по Ближнему Востоку. За время войны под массированные атаки попали Израиль, Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Иордания.

В частности, по состоянию на 30 марта среди стран, которые публикуют данные о перехватах и попаданиях, наиболее массированным атакам подверглись Объединенные Арабские Эмираты.

Также Reuters сообщал, что США перебрасывают тысячи своих десантников на Ближний Восток. Чиновники не рассказали, где именно будут развернуты солдаты, однако такой шаг, по их словам, был ожидаем.

"Дополнительные военные включают подразделения штаба 82-й воздушно-десантной дивизии, некоторые подразделения логистики и другой поддержки, а также одну боевую бригаду. Решение об отправке войск в Иран еще не принято, но они будут наращивать потенциал для возможных будущих операций в регионе", - цитирует Reuters одного из чиновников.

