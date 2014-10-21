Боевики отменили занятия в донецких школах

Об этом "Сегодня" рассказали донецкие педагоги.

По их словам, "каникулы" продлятся до "спецуказа" боевиков.

"Нас вчера собрали и собщили, что как минимум до начала следующей недели мы не работаем, дети не учатся, – сообщила преподаватель начальных классов Ирина. – Это каким-то образом связано с грядущими выборами в украинский парламент, и нынешние "власти" Донецка, кажется, решили перестраховаться, убрав всех из школ, на которых раньше размещали избирательные участки".

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