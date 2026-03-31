'Драма' и 'Супер Марио Галактика в кино': главные кинопремьеры этой недели

Главными новинками в кинотеатрах Украины на этой неделе станут романтическая черная комедия "Драма" с Зендеей и Робертом Паттинсоном, а также приключенческая анимационная комедия "Супер Марио Галактика в кино" по мотивам культовой видеоигры.

Кроме того, в кинотеатрах можно будет посмотреть бельгийскую драму "Мы верим вам".

Драма

The Drama (США, 2026, комедия/мелодрама)

В центре сюжета фильма – счастливая молодая пара Эмма и Чарли, которые как раз занимаются последними приготовлениями к свадьбе. Однако за неделю до торжества всплывает шокирующий секрет, который подвергает их отношения серьезному испытанию.

Главные роли в картине сыграли голливудские топ-звезды Зендея ("Соперники", франшизы "Человек-паук", "Дюна", сериал "Эйфория") и Роберт Паттинсон ("Бэтмен", "Микки-17", "Маяк", "Тенет", франшиза "Сумерки").

Также в фильме снялись Мамуду Ати ("Мир юрского периода 3: Доминион", "Виды доброты", сериал "Архив 81"), Алана Хаим ("Локричная пицца", "Битва за битвой") и Хейли Гейтс ("Неограненные драгоценности", "Соперники").

Снял картину норвежский режиссер и сценарист Кристоффер Боргли, также известный по комедийному фэнтези "Сценарий сна" 2023 года с Николасом Кейджем в главной роли.

По результатам первых 12 рецензий фильм получил 92% одобрения от критиков на Rotten Tomatoes, тогда как на Metacritic киноэксперты оценили его в 67 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы" (по результатам первых 16 обзоров).

Супер Марио Галактика в кино

The Super Mario Galaxy Movie (США, Япония, 2026, комедия/приключения/анимация)

В сиквеле хитового анимационного фильма 2023 года "Супер Марио в кино", основанного на культовой серии видеоигр от Nintendo, братья-сантехники из Бруклина Марио и Луиджи отправляются в космическое приключение вместе с принцессой Пич и грибочком Тоадом. По ходу действия они встречают других известных персонажей игры – динозаврика Йоши и принцессу Розалину, а также противостоят Боузеру и его сыну, Боузеру-младшему.

В оригинальной версии главных персонажей снова озвучили такие топовые голливудские звезды, как Крис Пратт (Марио), Аня Тейлор-Джой (принцесса Пич), Чарли Дэй (Луиджи), Джек Блэк (Боузер) и Киган-Майкл Ки (Тоад). В украинской прокатной версии главных персонажей озвучили Владимир Остапчук (Марио), Антонина Хижняк (принцесса Пич) и Михаил Кукуюк (Боузер).

Среди новых имен в касте – Дональд Гловер (Йоши), Бри Ларсон (принцесса Розалина), Бенни Сафди (Боузер-младший) и Глен Пауэлл (Фокс МакКлауд из игровой серии Star Fox).

Режиссерами анимационного фильма выступили Аарон Горват и Майкл Еленик, которые также сняли и предыдущую часть франшизы.

Мы верим вам

On vous croit / We Believe You (Бельгия, 2025, драма)

Эта напряженная драма рассказывает о 40-летней Алис, которая проходит через ад судебного процесса с бывшим мужем, где на кону – опека над двумя детьми. Система правосудия с присущей ей кафкианской абсурдностью оказывается медленной и беспощадно придирчивой: каждое слово здесь ставят под сомнение. В этих обстоятельствах борьба за справедливость превращается в изнурительное испытание на выносливость и достоинство. Сможет ли Алис донести правду и спасти свою семью?

Главную роль в картине сыграла известная бельгийская актриса Мирьем Акеддиу, которую украинские киноманы могли ранее видеть в боди-хорроре "Титан" Жюлии Дюкурно.

Фильм стал полнометражным дебютом для режиссерского дуэта Шарлотт Девиль и Арно Дюфе.

Премьера картины состоялась в начале 2025 года на Берлинском кинофестивале, где она получила специальную награду жюри.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 100% одобрение критиков.

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы марта 2026 года и самые интересные сериалы апреля 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: