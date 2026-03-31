Война против Ирана может стать последней: почему США списали 'охотников за 'Шахедами' А-10

Пентагон вступил в финальную стадию процесса вывода этих штурмовиков из эксплуатации.

Для A-10 Thunderbolt II война против Ирана может стать последней, ведь интенсивная эксплуатация этих штурмовиков, скорее всего, окончательно "добьет" их летный ресурс, пишет Defense Express.

Отмечается, что через месяц после начала войны против Ирана Соединенные Штаты Америки продолжают концентрацию своих сил в регионе и перебрасывают дополнительные штурмовики A-10. Они используются США для решения сразу нескольких задач.

"Во-первых, A-10 стали "охотниками за "Шахедами", используя для этого APKWS и AIM-9. Во-вторых, они используются для противодействия иранским морским дронам", – отмечают аналитики.

Кроме того, A-10 выполняют роль "противопартизанского самолета", атакуя цели при отсутствии угроз своей 30-миллиметровой пушкой GAU-8 Avenger с темпом стрельбы в 3 тысячи 900 выстрелов в минуту.

Списывать самолеты или нет

Аналитики подчеркивают, что все эти задачи A-10 выполняет настолько хорошо, что призывы списать их стали звучать еще громче.

Впрочем, Пентагон уже вышел на финишную прямую в завершении эксплуатации этих штурмовиков и в начале этого года расформировал 571-ю эскадрилью – единственное подразделение, которое могло модернизировать и капитально ремонтировать эти самолеты.

"При этом A-10, которые в Пентагоне хотели списать еще в 80-х годах, с тех пор многократно доказывали, что могут выполнять огромный объем работ. В частности, во время операции "Буря в пустыне" на счету этих штурмовиков было уничтожение 900 танков, 1,2 тысячи противотанковых систем и около 2 тысяч других военных машин за 8100 самолетных вылетов при рекордной летной готовности в 95,7%", – пишет издание.

Интенсивная эксплуатация "добивает" самолеты

В то же время источник отмечает, что переброска дополнительных A-10 в регион является "очень очевидным признаком того, что Пентагон, несмотря ни на что, не имеет планов по скорейшему окончанию войны против Ирана".

Так, на фоне подготовки к наземной операции A-10 снова могут сыграть главную роль – непосредственной огневой поддержки наземных подразделений.

"Но такая интенсивная эксплуатация этих штурмовиков, скорее всего, окончательно "добьет" их летный ресурс. Поэтому для A-10 война против Ирана вполне может стать уже последней. При этом реальной замены в США для этого самолета нет даже на горизонте", – отмечают аналитики.

Война против Ирана

Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы прекратить войну против Ирана, даже если Ормузский пролив останется заблокированным, передает The Wall Street Journal.

Издание отметило, что в администрации Трампа пришли к выводу, что попытка силового разблокирования пролива может сильно затянуть войну и выйти за установленные сроки в 4-6 недель.

Из-за этого президент США решил сосредоточиться на ключевых военных целях, среди которых, по данным WSJ, ослабление иранского флота и уменьшение ракетного потенциала. После реализации этих целей Белый дом планирует свернуть операцию против Ирана.

Вас также могут заинтересовать новости: