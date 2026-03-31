Хегсет назвал ближайшие дни решающими в войне против Ирана

США стремятся к сделке на своих условиях, однако готовы продолжать военное давление.

Министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн на пресс-конференции заявили, что "ближайшие дни будут решающими" в войне с Ираном.

"Иран знает это, и они почти ничего не могут предпринять в военном отношении", – заявил Хегсет. Министр обороны отметил, что "американская огневая мощь только увеличивается", в то время как мощь Ирана "уменьшается", пишет CBS News. "Всего за один месяц – всего за один месяц – мы установили условия", – подчеркнул Хегсет.

Война с Ираном - подробности

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что он "пока что" не готов отказаться от попытки заставить Иран вновь открыть Ормузский пролив. Он вновь выразил разочарование тем, что другие страны не направили военные ресурсы для присоединения к американо-израильской войне против Ирана, заявив, что "страны должны прийти и позаботиться об этом".

Американский лидер призвал другие страны, такие как Великобритания, "забирать свою собственную нефть", взяв под контроль Ормузский пролив. "У меня есть для вас предложение: номер 1 – покупайте у США, у нас ее достаточно, и номер 2 – наберитесь немного запоздалой храбрости, идите к проливу и просто заберите его. Вам придется научиться сражаться за себя, США больше не будут вам помогать, точно так же, как вы не помогли нам", – написал Трамп.

Относительно Ормузского пролива Хегсет уточнил, что президент был "предельно ясен с Ираном: "Откройте его для бизнеса или у нас есть варианты", и они у нас определенно есть". Хегсет заметил, что "сегодня через пролив проходит гораздо больше судов, чем раньше", но лишь несколько судов отслеживаются при проходе через Ормузский пролив, и они вышли из иранских портов или транслируют сообщения о том, что перевозят продовольствие, поскольку "нас там нет, чтобы досмотреть груз и фактические пункты назначения".

Критика и вопрос переговоров

На фоне критики со стороны некоторых демократов по поводу того, ведутся ли переговоры с Ираном, Хегсет заверил, что переговоры "очень реальны". Он назвал их "активными и, я думаю, набирающими силу".

"Мир предпочтительнее. Если бы Иран был готов отказаться от имеющихся у него материалов и амбиций, открыть пролив – это и есть цель", – разъяснил Хегсет. "Мы не хотим делать в военном отношении больше, чем обязаны. Но я не шутил, когда сказал, что тем временем мы будем вести переговоры с помощью бомб". Министр обороны добавил, что "основным усилием является сделка".

Кейн же подчеркнул, что "наши объединенные силы продолжают концентрироваться на военных целях, поскольку мы систематически продолжаем ослаблять и уничтожать способность Ирана проецировать силу и угрожать стабильности за пределами своих границ".

Он подтвердил, что США по-прежнему сосредоточены на уничтожении потенциала баллистических ракет и беспилотных авиационных систем Ирана, а также цепочек поставок для этих программ.

Другие новости о войне США и Израиля против Ирана

Ранее УНИАН сообщал, что Иран мог повредить стратегическую авиабазу США в Кувейте. В результате атак могла быть выведена из строя инфраструктура, в частности цеха по техническому обслуживанию и склады вооружения США.

Кроме того, мы также рассказывали, что цены на бензин в США бьют рекорды за последние три года. С начала войны на Ближнем Востоке средние розничные цены на бензин в США поднялись примерно на 1,06 доллара за галлон, или на 36%.

