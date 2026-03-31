В сети 'распяли' Ленни Кравица за видео с вечеринки россиян в Париже

Ранее музыкант называл себя украинцем.

В сети активно обсуждают видео, на котором якобы известный американский певец и музыкант Ленни Кравиц показался на вечеринке россиян в Париже. Официального подтверждения, действительно ли это он, на данный момент нет.

Судя по опубликованному видео в Facebook, вечеринку организовали Андрей (младший) и Сергей Григорьевы-Аполлоновы, которые связаны с группой "Иванушки International".

"А кто это у нас в гостях?!" - подписан ролик, появившийся на странице Андрея.

Это и другие видео за последнее время он публиковал с общей подписью "Наша парижская жизнь".

В комментариях пользователи жестко раскритиковали Ленни Кравица:

"Один вопрос: как Кравиц мог так низко пасть?", "Кравиц, наверное, заблудился и зашел не в ту дверь"", "Отвратительное зрелище", "По взгляду Кравица понятно, что он не очень понимает. Где он", "Господи, какое жалкое зрелище", "Как он там оказался? Кравиц - очень классный певец, заманили его? Он заметил, что снимают его, видно, что задумался, знает, что это за компания".

Как известно, Кравиц владеет парижским особняком с начала 2000‑х годов и живет там большую часть времени.

Ранее УНИАН писал, как в 2023 году Ленни Кравиц назвал себя украинцем.

